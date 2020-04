Jackpotkveld med over to millioner ekstra i sekserpotten

Bankeren så lysende ut sist - likevel ingen favoritt i kveld? Hett objekt i finalen - dette blir vel dønn riktig? Det er store penger å spille om i kveld, og vi har lagt ned mange timer for å hjelpe nettopp deg mot storcashen! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Axevalla byr på en åpen, og svært spennende jackpotomgang i kveld. Det ligger altså over TO MILLIONER ekstra i sekserpotten, og her burde det nesten uansett gå mot flotte kroner. I går traff vi ikke på systemene, men ellers satt ALT det andre! Den minste V64-bongen på Kr.144 betalte ut fine Kr.2 646,-. I kveld håper vi på større summer, og jakter med en banker som neppe mange går til på. 4 Hobby De L'iton (V64-5) bør få overta teten gratis, og siden er det hesten å slå. Vi banker den frekt! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Undigious Diamant – Innledet svært lovende for Peter Untersteiner i fjor, og den vant blant annet to løp fra dødens på en meget solid måte. Så mistet den etter hvert den superformen, og ble langt mer ordinær utover i sesongen. Har nå fått vintertrene, og gjør en spennende start etter opphold. Kommer fra en formstall, og det kan være snakk om en sikker vinner direkte. Det finnes dog et par svært spennende objekter i dette feltet, og vi avstår derfor fra et bankerspill. 9 A Deal Is A Deal – Dette er en traver som Erik Berglöf holder VELDIG høyt. Fungerte ikke som best etter pause nest sist, mens den sist så utrolig bra ut. Kom via sjettesporet mot oppløpet, og spurtet fantastisk bra ute i banen. WOW, hvor bra den var! På klokken stod det 12,8 s 800m som ubrukt. I kveld rykkes igjen skoene, og de tre siste seirene er kommet på den balansen. MÅ PASSES! 8 Youkon Bay – Gikk helpigg i mål etter sene luker sist, og i kveld blir det dessuten på med en BIKE. Kan vinne om favoritten skulle være under pari!

V64-2 : 15 Quarto Käbb – Dette er et ELENDIG felt, og vi snakker om poengjaktkvalitet på de fleste som er med her. 40m tillegg på lynraske baner er aldri optimalt, men klaffer det bare litt underveis så blir denne alt annet enn enkel å stå i mot. Er den hesten i feltet med den soleklart beste formen, den står perfekt inne i grunnlaget, og sjansene skal være store. Er en veldig motivert favoritt. Velger man å spekulere så er det i første rekke 10 Run And Repeat som er aktuell. Kommer ut etter pause, men kommer fra en stall hvor de er flinke. Run And Repeat har dessuten ungdommens mot, og det er aldri feil i løp som dette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 9 Elmo Ice – Har sine problemer med aksjonen, men på ren kapasitet er det snakk om en veldig bra hest i grunnlaget. Kommer nå ut etter pause, og vi regner med at Østre har formen på plass når han først tar turen til Sverige i disse koronatider. Er med garanti på foto i et løp som dette om den bare fungerer som den skal. 6 No Limit La Ma – Er BEST, men dessverre veldig dum nedover startsiden når det er autostart. Rørte det også til for seg sist, tapte mye, men kom VOLDSOMT tilbake, og formen kan ikke få blitt bedre enn hva den er nå. Distansen er kun et pluss, og feilfritt er sjansene for seier store, men så var det nettopp dette med å gå feilfritt da…

V64-4 : 4 Full Metal Jacket – Kom altså noe så voldsomt tilbake nedover oppløpet etter galopp i angrep nest sist, og den varslet superform direkte etter pause da. Nå sist var den OK fra tet, men burde muligens ha holdt unna da. Kommer ut mot en ikke veldig tøff gjeng, den er ganske bra ut med volte, og sjansene er gode for favoritten. Begynner man først å gardere i dette løpet så er det veldig åpent. 9 Around The World kom til mål med krefter igjen sist, og utvikler seg for tiden veldig fint. Det er denne vi frykter mest.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 4 Hobby De L’iton – Fredrik Persson uttaler at The Real Star skal ha et smygløp i debuten for han, og dermed er veien åpen mot teten for Hobby De L’iton. Så altså helt fantastisk ut som fulltanket når den ble testet i en BIKE sist, og hadde vunnet det løpet «med en mil» om lukene hadde kommet. Har hatt litt halsvondt etter det løpet, men skal nå være tilbake i form igjen. Fra tidlig tet på en lynrask bane så kan denne umulig bli enkel å ha med å gjøre, og det er liten tvil om at dette er hesten å slå. Velger man å spekulere så er det naturligvis 7 Mack Dragan som er motbudet. Vant uten å imponere i årsdebuten, men møtte da ikke noe. Sist så den ikke som best ut, og da kom galoppen ved utgangen av den første svingen. Er feltes klart beste hest, men vil man egentlig frem i dødens å tømme den med en noe usikker form?

V64-6 : 9 Alicia Bore – Var 11 ganger på trippelen på 18 forsøk i fjor, og det ble dessuten hele 6 seire. Likevel er dette en hest som nesten ALLTID går under radaren. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte oppløftende på en 11-tid sist. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens løp, den står i et perfekt smygspor, og vi er klart inne på at dette kan bli veldig riktig i kveld. Slår til som et helfrekt objekt? 2 Corleone DK – Viste 12,4/1900m bak feltet sist, og det er ingen fare med formen. Kommer til å sprinte fort i kveld, og fra et nydelig spor bak bilen er den selvskreven.