Jackpotkveld på Momarken

Deilige 261.432 ekstra i sekserpotten! Det er svak kvalitet på flere av løpene, og ingen skal bli overrasket om det kommer en skrell eller to. Vår beste banker i omgangen har nydelige betingelser foran seg...

Det er altså JACKPOT i kveld på Momarken, og det ligger vel 260 000 ekstra i sekserpotten. Flere av løpene holder elendig kvalitet, og det er ikke slike løp vi ønsker å se i en V65-omgang. Bankeren er egentlig knallgod, men holder ikke toppform for dagen. Uansett så må 5 Patent Leather ha en enormt god sjanse mot en svært billig gjeng i innledningsløpet. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Patent Leather – Har et gaveløp foran seg her, og leverer den bare sånn noenlunde så kommer den å leke dette løpet hjem fra tet. Satt fast nest sist, mens den fikk maks i en rask avslutning sist. Burde kanskje vært litt piggere over mål da, og det er ikke snakk om en hest i superform. Dog kan ingen gjøre noe selv i dette løpet, og skulle en av konkurrentene ofre seg i dødens så vil den ikke komme på trippelen. Vi åpner derfor med et bankerspill på favoritten.

V65-2 : 1 Briskeby Miks – Synes vi var OK i debuten, og den feilet med litt krefter igjen i den siste svingen da. Hadde uansett svært godt av det løpet i kroppen, og vi forventer den forbedret i kveld. Kan nok en 35-tid, motstanden er ekstremt billig, og vi setter denne frekt først. Løpet ellers er bingopreget, og det trenger derfor ikke være feil å plukke med seg litt hester her.

V65-3 : 7 Solberg Jela – Her er det også veldig jevnt/åpent, og det er ikke enkelt å finne en solid tipsener. Vi tar en sjanse, og plasserer humørhesten Solberg Jela først. Var egentlig ganske positiv i debuten for Elise Holt nest sist, mens den var under pari sist. Det er dog slik denne hoppen kan være, variabel. Tilbake på sitt beste så duger hun, og mot en ikke veldig hard gjeng skal den passes.

V65-4 : 2 Smedrappen – Likte vi etter pause sist, og den må være spillbar i et svært billig løp som dette. Satt i andre/tredje utvendig sist, kom så via sporene vel runden igjen, før den feilet i en trang situasjon på siste bortre. Tapte flere lengder til feltet, men kom sterkt tilbake, og var alt annet enn sliten over mål. Kan 33 på distansen, og feilfritt tror vi denne bare vinner. SPILLES!

V65-5 : 3 Farrah Diba – Har aldri fått vinne, men er ikke så verst, og kommer ut nybehandlet i kveld. Rapportene er ganske fine, og den duger i billige/formløse omgivelser som dette. Knepen favoritt i et ellers småskummelt oppgjør.

V65-6 : 8 Wanda Classic – Dukket opp etter pause sist, så fin ut, og ble sittende bom fast som fulltanket over mål. Får «UMULIGE» Dalen opp i «jolla» i kveld, motstanden er med få unntak billig, og klaffer det bare litt underveis så burde denne ha en meget god sjanse. SPILLES!

