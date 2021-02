Jackpotkveld på Sørlandet

Herlige 333 384 ekstra i sekserpotten! Tipsene er klare! Du blir vel med på moroa, og tar rygg på våre oppdaterte V65-vurderinger?

Sørlandet byr på travfest denne helgen, og det blir altså løp både FREDAG og LØRDAG. I morgen venter en gedigen V75-omgang, mens i kveld er det JACKPOT I V65-SPILLET. Vår store V65-bong til Kr.1 920 er uten banker, mens de reduserte bongene har banker på 4 Stein Frøy (V65-5). Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 3 Evita Skovsende – Har fått to løp i kroppen etter den kom hjem igjen til Norge, og blir gradvis bedre. Spurtet sterkt via femtesporet mot oppløpet sist, og på klokken stod det 14,5 s 1000m. Er KJAPP fra start, og her kommer nok Kolle å klinke til fra start. Fra tet er dette hesten å slå, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på den i kveld.

V65-2 : 5 Eldorado Gracieux – Tapte knepent under sal sist, men var uansett bunnsolid i nederlaget. Har bare levert solide innsatser under sal, og vi skjønner naturligvis at den blir hardt betrodd. Er en motivert storfavoritt. Vi tar oss dog råd å plukke med oss 7 Spicy Boss som var meget god under sal fjerde sist, og som blir ridd av «umulige» Helene Kolle…

V65-3 : 1 Ros Borken – Er det ganske fine rapporter på, og når en slik dukker opp fra Team Tjomsland sin stall, ja, det er klart at da lytter vi på det som blir sagt med ÅPNE ØRER. Har egentlig ingen stor stamme, og mammaen her har avlet kjappe/usikre avkom. Ros Borken kan LANGT under det den viste i prøveløpet, og den skal stå først direkte.

V65-4 : 1 Guli Aron – Går 30 fra tet, og da er det ikke snakk om saken? Var ordentlig bra i det løpet den vant nest sist, og da avsluttet den i 28-fart med krefter igjen. Nå har Tjomsland fått vintertrent den, er også blitt behandlet, og denne har en stor sjanse om alt går riktig for seg. SPILLES!

V65-5 : 4 Stein Frøy – Jakter stolpe i programmet i kveld, og fungerer den bare som den skal, ja, da kommer fort den femte strake seieren. Var ikke 100% sist, og ble behandlet etter det løpet. Går en lav 27-tid om den er som best, og da dreier dette seg om en stor sjanse. 3 Nelson August – Er talentfull, den har trent fint, og er det soleklare motbudet som må med om favoritten garderes.

V65-6 : 9 One More Time – Solgte seg svært dyrt sist, og gjorde det mot en såpass god hest som Black Cash. Møter ingen av Black Cash sitt kaliber i kveld, og vi tror på en bra sjanse i dette ganske jevne løpet. Vår ide, men i finalen kan det være smart å plukke med seg noen hester, for her er det fakta jevnt.

