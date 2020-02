Jackpotsøndag på Bro Park

Det er 316 813 SEK ekstra i sekserpotten i søndagens V64-galopp på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En innholdsrik søndag står for tur med jackpot både i V64 og V75. Bro Park er igang igjen med sine V64-omganger og også denne søndagen er det galopp på Bro. V64-spillet innledes kl 12.45, mens V4-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.31. Her er det også jackpot og 316 813 SEK ekstra i sekserpotten. og Litt senere på søndagen er det klart for V75 fra Boden. Her er det dobbel jackpot 4 039 959 SEK ekstra i sjuerpotten. Her er det spillestopp kl 15.00. Søndag kveld avsluttes uken med internasjonal V65 på Bjerke (flyttet fra Biri). Her er det spillestopp kl 18.15.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Våre galoppeksperter har følgende å by på:

Spennende jackpotomgang

Søndag er det den siste vintersøndagen med galopp på Bro Park. Neste løpsdag på galoppen er først 5. april.

Ingen klarte seks rette på Bro Park forrige søndag og dermed er det 316 813 SEK ekstra i sekserpotten. Som V64-banker velger vi 4 Fast and Free i V64-3. Hun vant lett sist og slo da 6 Hypocondriac. Sjansen for reprise er god. 4 Fast And Free bankerspilles også på de minste V4-forslagene.



I V64-2 ble 1 Stolen Tango toer sist søndag. Da hadde hun ikke startet på flere måneder, men holdt fint til annen. Nå tror vi på ledelse fra start til mål og lar henne stå alene på de to minste V64-forslagene.

De siste avdelingene er åpne. Det skiller lite, samtidig som prestasjonene er ujevne. Vi mer eller mindre helgarderer de to siste V64-løpene.