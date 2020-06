Jakobsson fikser V4-suksess i lunsjen

Magnus Jakobsson har flere spennende oppsitt i lunsjen torsdag, og vi tror at han fort sitter seg opp bak et par vinnere i denne lunsjomgangen. Sjekk ut våre oppdaterte V4-vurderinger, og bli med oss i jakten på tusenlappene!

Rättvik står for dagens lunsjomgang med start klokken 12.20. Magnus Jakobsson er dagens store nøkkelkusk, og det vil overraske oss mye om han ikke vinner minst ett av løpene. Dagens mest åpne løp er V4-4, og også der tror vi på den dyktige kusken. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 4 Charlock Ganador – Har fått to løp i kroppen etter pause, og vant sikkert etter tidlig tet sist. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, Magnus Jakobsson forteller om en ukomplisert hest som han kan ladde med, og fra eventuelt tidlig tet så er vel dette løpet over? Er en motivert favoritt.

V4-2 : 7 Crystal Kiss – Havnet i dårlige rygger sist, men spurtet fint når lukene kom mot oppløpet. Er veldig kjapp fra start, Magnus Jakobsson ønsker tet, og fra den posisjonen trenger den ikke å bli enkel å fange. Settes knepent foran 2 Chicharita.

V4-3 : 1 Bone Hard Flash – Feilet like etter start sist, tapte en del, men kom råsterkt tilbake nedover oppløpet. Virker å være i toppform, den er kjapp fra start, og uten galopp skal sjansene være gode. Plasseres foran 9 Hubba Go Alone som man rykker skoene bak på for første gang i karrieren. Formen er dog noe usikker, men Joakim Elfving pleier å ha det på stell når han først starter.

V4-4 : 12 Seek And Destroy – Er i sitt livs form, og nå kommer seieren? Den spurtet klart bra på en upassende distanse, og mot tøff motstand sist. Nest sist spurtet den helt enormt, og hentet lengder på bedre hester enn dette. Blir kuskeplusset med Magnus Jakobsson, motstanden er den riktige, og får den først ryggløpet sitt så er den meget giftig. OBS!