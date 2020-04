Jarlsberg byr på internasjonal V65 med stor jackpot

I kveld er det endelig klart for norske travløp igjen. Jarlsberg byr på internasjonal V65 med JACKPOT og hele 593 917 kr ekstra i sekserpotten.

Det er en fantastisk flott søndag vi har foran oss i hestesporten. Søndag kveld det er endelig duket for norske travløp igjen når Jarlsberg inviterer til internasjonal V65 med JACKPOT og hele 593 917 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi dog gjennom både en hyperinteressant V64-galopp på Jägersro og en svært flott V75-omgang i Årjäng med en rekke norske hester på startstreken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676 kr

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767 kr

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767 kr

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143 kr

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Jarlsberg travbane og kveldens internasjonale V65-omgang, der det altså er jackpot og hele 593 917 kr ekstra i sekserpotten. Det er første gang det kjøres travløp i Norge siden torsdag 12. mars og Jarlsberg skal også i sving både mandag og tirsdag med V65. V65 har spillestopp kl 18.15. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp kl 18.59. Sportslig er det en flott omgang som ventet i kveld og formtrener Frode Hamre er kusker og trener vår jackpotbanker i kveld.

Lysende første gang ut

Det handler om 11 Storm Jaro i V65-2. Fireåringen viste flotte tendenser i regi Jan Roar Mjølnerød i treårssesongen og debuterte i regi Frode Hamre på Bjerke onsdag 11. mars. Hadde en fin oppgave foran seg da og ledet hele veien og vant overbevisende. I kveld er det bakspor, men motstandsmessig er det svært overkommelig. Hesten er travsikker og stødig og det skal være en ypperlig vinnersjanse igjen. Jeg bankerspiller 11 Storm Jaro i V65-2.

Midtfjeld leder hele veien

Det er ingen tvil om at Per Oleg Midtfjeld og 5 Ilenna Bonanza har en flott oppgave foran seg i V65-6/V4-4/DD-2. Forrige onsdag var hoppa på Solvalla og gjorde da et strålende løp til andre. Ledet da i det aller lengste, men ble tatt i omtrent siste steget av av Vera Spiro. Var helt nede på 11.1 i det løpet og har i motsetning til mange av konkurrentene fått løp i kroppen helt nylig. Det lukter tet fra start til mål og i DD-spillet bankerspiller jeg 5 Ilenna Bonanza.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Favoritt i fare i V65-1

Det luktet fart i V65-1 i kveld og noe overraskende er 7 Stealth favoritt i morgentimene søndag. Fra sjuendespor med en "drøss" startraske hester på innsiden, er det lite som tyder på at Stealth får noen walkover fra et så sjanseartet spor. Kanskje er det Per Oleg Midtfjeld og 2 Primero Greentown som sitter i tet ut av den første svingen. Det kan holder helt hjem, men det kan også koster mer enn det smaker. Jeg "liker" ikke dette løpet og tar med sju hester på samtlige V65-forslag.

Vrient i V65-3/V4-1

V65-3/V4-1 er et kaldblodsløp i mellomklassen og det er et meget fint spilleløp. Jeg tar faktisk med ti hester på det største V65-forslaget. 1 Kolbu Kæsj var opplagt i seiersløpet på Bjerke 4. mars, men det er ikke hver gang denne legger godviljen til. Kanskje er det 6 Finnskog Nox som er løsningen. Hesten er bra fra start og var solid toer i Bollnäs i sin siste start.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Stjerne Kos er best, men.....

Det er ingen tvil om at 7 Stjerne Kos er den beste hesten i V65-4/V4-2, og oppfører seg han normalt er det snakk om en meget bra vinnersjanse. Jeg synes det er bedre bankeralternativer i omgangen og velger derfor å gardere. 6 Lættis viste strålende tendenser tidligere i vinter, men var ikke som best i sine to siste løp. Frode Hamre melder om flotte treningsjobb og sammen med høykapable 10 Birk Faks er de to hestene klare motbud til storfavoritten i V65-4.

Snakkhesten innfrir?

Det er veldig flott klasse på V65-5/V4-3/DD-1 og snakkhesten 7 Jackson Avery får som vanlig spillernes tillit. Var storfavoritt i sitt siste løp, som var et V75-løp i Drammen like før jul. Kapasitetsmessig er det nok beste hesten, men Rennesvik-traveren er ikke uslåelig. Ihvertfall ikke fra et sjanseartet spor på en sprint. Seiersmaskinen 5 Dior Vincent og Hamre-traveren 3 Four on the Floor er gode konkurrenter skal med på V65-forslagene.