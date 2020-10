Jarlsberg byr på internasjonal V65 med stor jackpot

Hele 558 505 SEK ligger ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang på Jarlsberg.

En vidunderlig søndag står foran oss i trav- og galoppsporten. Den innledes med en feiende flott V64-omgang på Jägersro der spillerne skal bryne seg på seks handicapløp i en spillemessig gnistrende V64-omgang. Litt senere søndag varter Solvalla opp med en fenomenalt flott V75-omgang der samtlige sju løp er semifinaler i Breeders Crown og til sist er det klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg med JACKPOT og hele 558 505 SEK ekstra i sekserpotten.

Og det er nettopp Jarlsberg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er internasjonalt spill til Jarlsberg i kveld og i V65-spillet er det altså jackpot med hele 558 505 kr ekstra i sekserpotten. Totalt er det ti løp i kveld. V65 har spillestopp kl 18.15, V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 19.15 og i kveldens sjuende løp starter V4 med spillestopp kl 20.20.

Spillemessig er kveldens V65-omgang kanoninteressant og det vrimler ikke av gode bankerobjekter. Jeg fant min banker i V65-6.

Leder hele veien?

Det er V75-klasse på V65-6/DD-2, men jeg tror at Erlend Rennesvik har en fair sjanse med å forsvare sitt innerspor med 1 Jackson Avery. Han er normalt meget kvikk i vei, men startkatapultene 2 Ilenna Bonanza og 3 Thai Eros kan også flytte beina fra start. Jackson Avery har i hele sin karriere blandet kanonprestasjoner med litt mer på det jevne løp. Toppnivået er skyhøyt og sprint er nok hestens aller beste distanse. Jeg tror Rennesvik og 1 Jackson Avery vinner og hesten blir min V65-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



Hamres treåring kan vinne

Tre hester skiller seg litt ut i V65-1 og jeg har mest feeling for den minst spilte av dem. Frode Hamres treåring 1 Cordially har to ganger stått i åttendespor bak bilen og således er det litt vrient å vite hvor rask denne er fra start. Holdt uansett koken veldig flott fra dødens sist på Bjerke og med det løpet i kroppen, er hesten sikkert enda litt forbedret i kveld. Jeg setter 1 Cordially først, men tar selvsagt med favorittduoen 6 Thai Paradise og 2 Superb Story.

Best selv fra åttendespor?

Fine hester på farten også i V65-2, men jeg synes 8 Gompens Hønk er en klart motivert favoritt. Har fått sitt store gjennombrudd i år og er en allrounder som både er speedig og sterk. Selv fra åttendespor, synes jeg Gompens Hønk må ha en veldig flott vinnersjanse.

Kolles yankee kan vinne igjen

For å være et løp i grunnlag under 45 000 kr, må også V65-3 sies å være et utmerket løp. Her er det ikke veldig mange sjanseløse. Fireårsvallaken 4 Rare Glide imponerte i sine første starter i regi Frode Hamre, men falt så litt ut av taktene. Dukket opp i løpsbanen igjen i slutten av september, da i regi Lars Anvar Kolle. Spurtet flott til andre bak treårstalentet Difficult Ways da. En drøy uke senere vant hesten et V65-løp på Sørlandet og det var gode hester imot den dagen. Jeg setter 4 Rare Glide først på min rangering i V65-3.

Storfavoritten er ikke til å stole på

Den fartsfylte fireåringen 3 Rive Turbo blir stor favoritt i V65-4/V5-1. Romtveit-traveren var helt ellevilt god i seiersløpet nest sist på Jarlsberg da han vant med "halve oppløpet". Men sist fungerte ikke hesten like bra. Fikk riktignok et ganske tøft løp da, men stivnet betenkelig mot mål. Er han like bra som nest sist og unngår galoppen, er det neppe snakk om saken. Men jeg værer favorittfall og garderer i V65-4/V5-1.

Ikke like seierssugen lenger

4 Birk Faks har en svært passende oppgave foran seg i V65-5/V5-2/DD-1, men Arthur Bøs seiersmaskin (12 seire på 40 starter), har ikke helt vært seg selv i de siste løpene. Sviktet med andreplass som storfavoritt nest sist og til tross for et fint løp underveis sist, måtte Birk Faks nøye seg med fjerdeplass. Blir trolig stor favoritt i kveld også, men jeg synes dette er en favoritt i fare.

Kort om V5/V4

V5-spillet innledes i V65-4 (fjerde løpet i kveld) og det sjuende løpet (V5-4) er samtidig starten på V4-spillet. I det åttende løpet (V5-5/V4-2) avlegger 5 A Fair Fighter sin løpsdebut. Denne femårsvallaken så lysende ut i prøveløpet der han landet på 16.8/2140 meter. 5 A Fair Tale blir min V5-banker og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.



