Jepson fikser V4-suksess til lunsj

Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a Kr.750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med Kr.46 364 i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet. Følgende info ble gitt på skrellen:

11 Dark Roadster (V64-2) – Er betydelig bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Ble plukket ned på streken tredje sist, mens den passerte mål som mer eller mindre ubrukt nest sist. Nå sist misset kusken starten, og den tapte lengder direkte. Gikk siden et sterkt løp til tredje. Vi liker utviklingen på denne 3-åringen, og blir det bare litt tempo så duger den godt mot en billig gjeng som dette. OBS!

Mantorp står for dagens lunsjomgang, og dette er en V4-omgang med to VIDÅPNE løp samt to løp hvor det ser enklere ut. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V4-3, og dette løpet skal bare 3 Raijin Face ta seg av. Sitter normalt tidlig i tet, og siden bør det være over. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 8 Alfa’s Symphony – Ett av de dårligste løpene som har blitt kjørt i dette grunnlaget innleder dagens V4-omgang. Her er det elendig kvalitet, og ingen av disse har vist form på slutten. Hesten vi prøver oss med galopperte sist, men gikk fullt godkjent i kulissene etter pause nest sist. Duger om den går feilfritt, og den kan opplagt skrelle i billige omgivelser som dette. Vår ide, men dette løpet garderes bredt.

V4-2 : 12 Starbec’s A. To Z. – Veldig urutinerte 3-åringer dukker opp, og dette er heller ikke helt lettløst. Vår ide blir neppe mye spilt, og har en dårlig rad. Vær dog litt OBS på at den er klart bedre enn raden, og ikke så dårlig. Ble bortkjørt sist, og ALT ble feil da. Spurtet uansett bra i kulissene, og den fikk et pluss i kanten av oss. Gangen før ble den aldri kjørt med, og den satt fast mellom hester på oppløpet. Blir den bare kjørt med så duger den normalt svært godt i et løp som dette, og den MÅ passes!

V4-3 : 3 Raijin Face – Var klink overlegen fra tet med samme kusk fjerdesist. Nå sist ble den plukket ned helt oppunder mål, men hadde vel muligens vunnet om ikke kusken hadde kjørt unna? Her burde det bli gratis tet, og siden skal vel dette løpet være kjørt? Vi tror på en TOPP mulighet for favoritten!

V4-4 : 2 Eye In The Sky – Utvikler seg veldig fint for tiden, og det har blitt to enkle seire fra tet på slutten. Virker til å ha en god del å gå på, og sjansene for at den tauer dette rundt er store. Motivert favoritt. Vi vil dog ikke ryke på 15 Inez Alki som var meget god i nederlaget mot en såpass god hest som Princess SW sist. Kan fort være ytterligere forbedret nå, og blir den bare kjørt med så skal favoritten få seg en kamp. PLUKKES MED PÅ ALT!