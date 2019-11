Jepson har lunsjbankeren på Axevalla

Lekker banker! Beste hesten senker storfavoritten? Mulig storskrell er kraftig forbedret i ny regi! Vi jakter cashen på Black Friday!

En svært spennende lunsjomgang venter på Axevalla fredag, og her finnes det en rekke herlige objekter som du vil like infoen på. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og der står lekre 10 Zakk Wise alene på alt. Vant i debuten for Goop, og i dag kommer det en ny seier med gjestekusk Jepson i "jolla". Ta rygg på følgende:

V65-1 : 13 Warpaint – Har vært sparsomt startet, og hatt sine problemer i 2019. Gikk dog et aldeles SVETT løp etter grov startgalopp i sitt siste løp før den fikk en ny liten pause, og på ren kapasitet er neppe noen bedre enn denne i innledningsløpet. Burde komme seg feilfritt avgårde med AUTO, og leverer den bare noe i nærheten av hva den kan, ja, da skal den ikke bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet. OBS!

V65-2 : 6 Global Wonderful – Har gjort tre fine løp etter pause, men skal fortsatt ha en god del å gå på. Her dukker den opp mot en særdeles overkommelig gjeng, og sjansene for seier skal være meget gode om den leverer på sitt beste. Vår soleklare tipsener i et ellers ganske jevnt løp.

V65-3 : 6 Yukon Bay – Fortjener en seier, og den spurtet ordentlig bra nedover oppløpet sist. Kom da til mål med krefter igjen på tanken, og den fikk et pluss i kanten av oss. Her er den veldig riktig ute i grunnlaget, og den burde dukke opp i fremste rekke om det bare klaffer litt på veien. PASSES!

V65-4 : 6 American Dream – Er den BESTE hesten i feltet, og den må være spillbar i et løp som dette. Gikk flere meget sterke løp før pausen, og den tåler å bli brukt underveis i løpene. Her blir det nok full «pepper» fra start, og skulle den komme seg foran så burde dette være over. Kan også vinne fra dødens. SPILLES! PS. 5 Alhambra Mail – Blir hardt betrodd, men vær litt OBS på at Jepson i seiersintervjuet sist sa at denne slet med psyken i Italia, og at man derfor ville kjøre litt snilt med den innledningsvis i Sverige…

V65-5 : 8 Powerful Teemer – Her er det jevnt, og vi velger å plukke med en del hester. Draget blir neppe mye spilt, men glem ikke at den var STRÅLENDE i debuten for Laura Myllymaa sist (12,3 s 1000m), og falt virkelig med flagget til topps. Dette er en hest som alltid har vist fin kapasitet, men som man likevel ikke lykkes med der den stod tidligere. Kan plutselig slå ut i full blomst på sitt nye sted, og selv fra et kaldt spor roper vi et stort varsko!

V65-6 : 10 Zakk Wise – Blir «halmstrået» i en åpen og spennende omgang. Avgjorde sikkert/enkelt i debuten for Goop sist, og den så veldig fin ut for dagen. Har møtt betydelig bedre hester enn hva som venter i dette lunsjløpet, og burde dessuten ha gått MYE frem med en blåser i kroppen etter avbrekket. Blåser alle nedover det lange oppløpet? Vi er veldig inne på akkurat det. ALL IN!