Jerven gjør spillerne fornøyde

Vill Jerven vant ti løp og tok åtte annenplasser i fjor og hadde en helt eventyrlig sesong. Vi tror årets andre fulltreffer kommer på Leangen i kveld. I et lite felt betyr normalt tillegget lite.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

9 Vill Jerven (V65-3) jakter riktignok fra 40 meter tillegg denne gang, men i et lite felt betyr det normalt lite. Motstanden er nemlig en helt annen enn sist da seiersmaskinen var god toer i løpet Alma Prins vant. Feilfritt tror vi han runder denne gjengen relativt problemfritt. 5-åringen viste flott utvikling i fjor med ti seire og åtte annenplasser og har også blitt mye mer stabil enn tidligere. Kveldens hovedbanker på Leangen.

5 Folsom Force (V65-1) tror vi fort kan være seiersmoden nå. Rønningen-traveren har fått to løp i kroppen etter lang pause og kommer fra en stall i form som har hestene vel forberedt. Han er rask fra start hvis han trykkes av innledningsvis og fra tet tror vi han sitter på de beste kortene i løpet. Avslutningen til annen sist var av det solide slaget. Må på alle bonger!

5 Giorgio B.R. (V65-2) synes vi har utviklet seg på en imponerende måte i det siste. Forrige mandag tok han en overlegen seier etter 15,7 siste 500 på den tunge banen. Møter en god konkurrent i form av 9 Yesyesyes, men vi velger å sette 6-åringen først på ranken etter den solide prestasjonen sist. Vårt bud i løpet blir neppe favoritt.

V65-4 er en åpen affære der det kan lønne seg å spandere på seg noen kryss, synes vi. 3 Fjord Elden var veldig god til seier sist. Gjentar han den prestasjonen vinner han trolig, men dette er snakk om en urutinert 4-åring som ikke er noe sikkert kort. Galoppen ligger på lur, og da åpner løpet seg opp veldig opp. Her er det bare å krysse på!

6 Creek's Superline (V65-5) velger jeg å trekke fram - også denne gang! Rite On Line-sønnen tapte mot 2 Balder Halbak sist, men vår favoritt i løpet dro opp angrepene 700 igjen og nærmet seg vinneren mye til slutt og var ikke langt bak i mål. Dette er en tøffing som tåler å gjøre en del selv og som har vært på trippelen i 27 (!) av sine 33 starter til nå i karrieren. Han har vokst fint inn i sitt stadig stigende grunnlag og bare Veronika Bugge kjører i tide, så er vi ganske sikker på at han er med på målfotoet. To kryss bør holde her.

8 Hafell Bris (V65-6) var sjanseløs mot 13 Myr Tøtta sist de møttes 3.februar, men førstnevnte er langt mer stabil og blir vår favoritt i løpet. Hun radet opp seire før jul og vant V75 i november, før hun feilet i seierskampen lille julaften. Hafell Bris er selvskreven på alle bonger!

