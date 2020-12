Jessens supertalent innfrir på Momarken

Det er en flott V65-omgang på Momarken i kveld. Klosterskogen-trener Simen Bjørbæk Jessen trener og kusker vår V65-banker.

Vi er vel i gang med en herlig travuke og det vrimler av høydepunkter utover uken. Spillerne ble satt på voldsomme utfordringer i lørdagens V75 på Leangen og ingen makter sju rette. Ergo er det JACKPOT og hele 2 558 400 kr ekstra i sjuerpotten til kommende lørdags V75 på Forus. Onsdag er det 23 millioner i premiepotten i V86 på Bergsåker/Solvalla og i tillegg er det en strålende V65-omgang på Momarken i kveld.

Som vanlig kan du se alle V65-løpene og V86-løpene gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.30.







Og det er nettopp Momarken det heretter skal handle om i denne artikkelen. Mens V86 ikke har spillestopp før kl 20.30, er det spillestopp i V65 kl 18.30 på Momarken i kveld. Det er også V4-spill, denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.10. Jeg går all-inn på ei treårshoppe som imponerte voldsomt i sin siste start.

Jessen på langtur med suksess

Det handler om 1 N.Y. Symphony som varslet stor fremgang med knepent tap mot den gode treårshoppa South Valley May på Jarlsberg nest sist. Fulgte opp med et strålende seiersløp på Jarlsberg for snaue tre uker siden og landet på flotte 15.9/2140 meter da og var et hav foran andrehesten Ståle i mål da. Det er ferske hester i V65-3/V4-1, således er startsiden litt vanskelig å forutsi. Men trener Simen Bjørbæk Jessen tror hans hest kan løse veldig bra. Uansett tet eller ei, må det være kanonsjanse for ny seier. Jeg bankerspiller 1 N.Y. Symphony i V65-3 og i V4-1.



Høitomt tilbake med seier

Henry Rorgemoen brukte lenge Eirik Høitomt som kusk på sine hester, men nå er det lenge siden Høitomt har kusket hans hester. Catherine's Chevy har ikke Høitomt kusket siden 5. juli i fjor. Catherine's Chevy hadde en fantastisk treårssesong med over 1,8 mill kr innkjørt. Fireårssesongen ble langtfra like god selv om det 350 921 kr innkjørt. Har slitt i den vanskelig femårssesongen, men viste stor fremgang på Forus sist med andreplass tross dødens hele veien. V65-1 er stengt på 500 startpoeng og selv om spor sju er sjanseartet på en sprint, synes jeg Catherine's Chevy skal være favoritt i dette løpet.

Kvasnes/Kolle gjør opp

V65-2 er et monteløp der 1 Frier Birk og 9 Troll Svenn skiller seg klart ut. Frier Birk gjorde et formidabelt seiersløp i monte på Biri for et par uker siden, i det som var hestens andre montestart. Står 40 meter foran monteslageren 9 Troll Svenn i kveld. Gjentar Frier Birk prestasjonen fra Biri, skal Troll Svenn virkelig få bekjenne farge i kveld. De to hestene må være et meget sikkert lås i V65-2.

Blir nesten ikke spilt

V65-4/V4-2 er et åpent kaldblodsløp i lavt grunnlag og her løfter jeg frem en lite spilt hest. 11 Sørdal Faksa har fortsatt tilgode å vinne på 22 starter i karrieren, men er i form om dagen. Holdt farten flott til tredje nest sist på Sørlandet og spurtet fint etter sene luker sist på Sørlandet. Eirik Høitomt setter seg opp som kusk i kveld og selv fra en litt kinkig utgangsposisjon setter jeg fireårshoppa først på min rangering.

Klar bankerkandidat

Ingen tvil om at 1 Secret Snap er en motivert storfavoritt i V65-5/V4-3/DD-1. Men siden jeg har en annen V65 og V4-banker som jeg tror enda mer på, blir det godt med garderinger i V65-5. Hesten er i form og skal ha gode sjanser til å forsvare sitt innerspor, men tetgaranti er det ikke. Uansett blir 1 Secret Snap min DD-banker.



Kveldens soleklare høydepunkt

Sportslig er det ingen tvil om at V65-6/V4-4/DD-2 er kveldens høydepunkt. Det er Oaks Bonus for fireårige kaldblodshopper og hele 50 000 kr venter vinneren. Løpet er utskrevet som et tidsløp og 10 Stas Eldi står på hele 40 meter tillegg. Jeg tror mest på 8 Uberg Lisa som står 20 meter foran Stas Eldi. Kjell Løvdals flotte hoppe kunne ikke ståimot en rågod Mellem Tyr mot mål i V75-løpet på Klosterskogen for halvannen uke siden, men leverte et nytt flott løp.