Joakim har V65-bankeren på Klosterskogen

Joakim Hansen og Viking Ivi blir vår V65-banker på Klosterskogen i kveld.

Vi nærmer oss en herlig trav- og galopphelg med V75 på Sørlandets Travpark lørdag og ekstra internasjonal V75 på Solvalla søndag med Svenskt Derby som den store sportslige beholdningen.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den byr på to norske V65-kjøringer i kveld. På Øvrevoll er det internasjonal V65 med jackpot og 217 593 SEK ekstra i sekserpotten, og i Skien er det en flott V65-omgang på Klosterskogen. I tillegg venter det V64-omgang fra Ørebro i kveld, mens torsdagen innledes med V4-lunsj fra Dannero.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens V65-omgang på Klosterskogen og vi satser på å følge opp onsdagens flotte V65-gevinster på Bjerke.

Alt satt på Bjerke i går

Med banker på storfavoritten 9 Radagast Ammik i V65-1 og 5. valget 8 Pallaton med på kun to hester i V65-4, ble det bra uttelling på mine V65-tips på Bjerke onsdag 2. september. V65-forslaget på Nettavisen til innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake kr 3 082.

Siden det også er internasjonal V65 med jackpot på Øvrevoll i kveld, er det også verd å nevne at våre galoppeksperter holder gedigen tipsform om dagen.

Søndag tok våre galoppeksperter over halve potten under V64-omgangen på Bro Park.

Det ble en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Onsdag var det V4-lunsj på Gøteborg og ble det ny suksess for våre galoppeksperter. På Eksperten ble det klaff for fem systemet (fire andeler a kr 750), som hver seg betalte tilbake meget pene 10 078 kr.

Det får være nok "skryt" i denne omgang, nå retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Klosterskogen, der min banker kommer ut allerede i V65-1.

Joakim i "dytten"

Joakim Hansen er ikke den som vinner flest travløp i Norge, men i går hadde han en meget flott vinner i Fia Fantazia i det andre løpet på Bjerke. I kveld setter han seg opp bak 1 Viking Ivi i V65-1. V65-1 kan kun kjøres av amatørkusker som ikke har kjørt mer enn 200 løp i karrieren, samt av alle kusker født 1997 eller senere. Det betyr at Joakim er blant de klart mest rutinerte kuskene i løpet. Når det gjelder Viking Ivi så har denne vist strålende form i sine siste løp og motstandsmessig ser det meget overkommelig ut. Førstespor bak bilen betyr også en god posisjon på direkten og det må være snakk om en flott vinnersjanse. 1 Viking Ivi blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld.

Undem har DD-bankeren

Det er slett ingen lettløst V65-rebus i kveld og flere av løpene krever bred gardering. Det er dog neppe tilfelle i V65-5/V5-3/DD-1. I dette løpet har 2 U'N I en fin oppgave. Fireårshoppa til Johan Herbjørn Undem har vist flott form i det siste og står på tur til karrieren første seier i kveld. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 2 U'N I.

Vrient i V65-2

Sju hester på samtlige V65-forslag blir min løsning i en krevende V65-2. 3 Ing Mira og Geir Flåten blir min knepne favoritt. Treårshoppa debuterte i løpsbanen på Bjerke forrige torsdag og holdt bra fra tet til 4. plass da. Det løpet har nok gjort godt, og kveldens motstand er ikke noe tøffere.

Spennende fra strek

I likhet med V65-2 er også V65-3/V5-1 en nøtt å knekke. Jeg tar med sju hester på de fleste V65-forslagene og 11 hester på det største. Tre hester starter fra strek i dette sprintløpet og 1 Langlands Teddy er blant dem. Vallaken har gjort flere fine løp i det siste og sprint er neppe noe minus. Tilleggshesten skremmer ikke nevneverdig og hestens andre seier i karrieren kan komme i kveld.

Høitomt med motivert favoritt

Ikke allverdens klasse på V65-4/V5-2, der Eirik Høitomt med rette blir favoritt med 6 Dan Mølgård. Er den beste hesten i feltet, men sprint er nok et lite minus, selv om hesten vant på distansen fjerde sist. Det er først og fremst 5 Gigolo N.L. imot slik jeg leser dette løpet og jeg låser V65-4 på kun disse to.

Tengsareid har beste hesten?

Flott spilleløp venter i V65-6/V5-4/DD-2, der 1 Mikkel Hest får spillernes tillit som favoritt. Kan trolig forsvare sitt innerspor og sprint er neppe noe minus. Det er det muligens for 10 Magnums Philiokus og Åsbjørn Tengsareid, men jeg er ganske sikker på at Tengsareid sitter bak den klart beste hesten. Lykkes Tengs med å få denne feilfritt rundt, tror jeg han sitter bak vinneren i V65-6/V5-4/DD-2.