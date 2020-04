Jorma Kontio kusker V75-bankeren på Solvalla

Evigunge Jorma Kontio kusker den den ene av våre to V75-bankere på Solvalla søndag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi har en fantastisk flott søndag foran oss med både galopp og trav. Det er Jägersro galoppbane som innleder søndagen med en strålende V64-omgang. Søndag ettermiddag er det så klart for V75 fra Solvalla. Søndag kveld er to norske baner i sving. På Leangen er det internasjonal V5-omgang, mens Jarlsberg byr på internasjonal V65 og V4. I tillegg er det V65 Xpress med tre løp fra Leangen og tre løp fra Jarlsberg.

Det har vært veldig flyt på Nettavisens tips den siste uken. Her er de største høydepunktene:

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra kr 500 (ti andeler a kr 50/fem andeler a kr 101/fire andeler a kr125) til kr 1 980 000 (fire andeler a kr 500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var kr 5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra kr 1 000 (fire andeler a kr 250 / fem andeler a kr 200) til kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Utbetalingen på disse var fra kr 6 245 til kr 6 717

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Solvalla og søndagens V75-omgang. Husk at rekkeprisen er 1 krone, når det er snakk om V75 Grand Slam. Spillestopp er kl 15.00. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V75-løpene. Her er det spillestopp allerede kl 16.06. Snoken byr på to bankere i omgangen og de kommer ut i hhv V75-1 og V75-2.

Kontio har hovedbankeren

5 Galileo Journey er ubeseiret etter sine tre første løp og imponerte i seiersløpet sist på Solvalla. Måtte da trave utvendig for lederen store deler av løpet, men vant likevel enkelt. Fra et perfekt femtespor bak bilen, er det meget sannsynlig at Jorma Kontio tidlig sikter inn føringen. Motstanden skremmer ikke og det skal være topp sjanse for at den fjerde strake seieren kommer søndag. 5 Galileo Journey blir vår hovedbanker i V75-2 på Solvalla søndag.

Formhest vinner igjen

Vi innleder også søndagens V75-omgang med en banker. Formsterke 7 Perfect Gede vant helt kjørt fra tet sist i Eskilstuna og imponerte. Vant også tredje sist på Solvalla og er i absolutt toppform. Trener Christer Johansson er stor optimist igjen og motstanden skremmer ikke. Det skal være bra vinnersjanse igjen og 7 Perfect Gede blir vår andre V75-banker på Solvalla søndag.

En vinner fra Olsen?

Jan Ove Olsen holder som kjent til som trener på Hagmyren og eks-bergenseren har full stall. Tidligere Kjetil Helgestad-trente 2 Gomnes Hans T. var omgitt av gode rapporter foran sitt løp på Umåker sist lørdag, men galopperte da like etter start. Søndag står hesten på strek og skal sees med bra vinnersjanse i V75-5/V4-3.



Djokovic eller mange?

Det er ingen tvil om at 11 Djokovic er den beste hesten i V75-6/V4-3/DD-1 og Djuse-hesten imponerte da også stort i seiersløpet på Solvalla for en måned siden. Men i de tre foregående løpene galopperte hesten. Vi garderer bredt i V75-spillet, men både i DD og V4 bankerspiller vi 11 Djokovic.



