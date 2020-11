Kaldblodsfest i fredagens V64-omgang fra Sverige

Bankeren er normalt bare best! Hett objekt blant 3-åringene! Blåser ned alle i superstayeren? Vi har gjort jobben for deg til Umåker! Du blir vel med på moroa denne kvelden?

Umåker byr på en KNALLFIN V64-OMGANG denne kvelden, og det skal blant annet kjøres fire finaler med kaldblodshester denne kvelden. Samtlige løp er plassert i V64-spillet, og det gjør at vi er sikret stor sport samt spennende løp. 14 Åsrud Vilja (V64-3) er kveldens beste banker, og den taper ikke om kusken greier å gi den et ryggløp. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Rubus – Var i en helt fantastisk form før i år, og skulle den levere på det nivået her, ja, da skal de andre få kjørt seg. Sist stod den likt med 9 Våler Nikolai, og kom da til mål med krefter igjen etter for sene luker. Dette er en finale med hele 75 000 i førstepremie, og vi vil tro at man har prøvd å sette den maks opp for denne oppgaven. Kan lede hele veien om den leverer på sitt beste. OBS!

V64-2 : 10 Soldhöjdens Drake – En ny finale, og her er det hele 100 000 i førstepremie. Draget vårt ser ut til å gå litt under radaren, men dette er en knallgod 3-åring som virkelig skal passes. Gikk et råsterkt løp mellom to galopper sist, og da må man ikke glemme at den stod likt med 11 Oppgårdsdrängen. Nå er den 40m billigere ute kontra den, og har dessuten vunnet 2 av 2 løp på denne banen. Her kan det komme en ny seier, og det til OK odds i lukene?

V64-3 : 14 Åsrud Vilja – Er KLART best når den får gå med i rygger, og det håper vi snart at Rikard N. Skoglund som kusker skjønner. Nå møter den bare hopper, og da vinner den trolig uansett hvilket opplegg som kusken velger. Er dog best i rygg, og får den et sparløp i rygg så er den helt overlegen i et løp som dette. Velger Rikard Skoglund et offensivt opplegg, ja, da er vi fakta ikke like sikre. Er en veldig motivert storfavoritt, og har kusken lært denne bedre å kjenne, ja, da venter det trolig en lekestue.

V64-4 : 10 Fabian B.R. – Er en lettbeint traver som normalt har stor fordel av en kjapp sprint. Avgjorde enkelt fra andre utvendig etter pause sist, og var god direkte. Kommer den seg bare OK gjennom på startsiden så må sjansene være gode i et løp som dette, og på vår rank står den soleklart først.

V64-5 : 10 Tekno Jerven – Er helt overlegen om den bare går feilfritt. Dog skal man være litt OBS på at den er vrien fra start når den har hester på begge sider av seg i volten, og det øker galopprisken MYE. Har dessuten være strøket siden det siste løpet, og formen er kanskje ikke like bra som før denne lille pausen. Vi nøyer oss med å sette den først, men avstår fra et bankerspill på de litt dyrere bongene.

V64-6 : 12 Valiant Dream – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og vi er litt inne på at den kan komme på lette bein tilslutt om Ulf Ohlsson gir den et passivt opplegg. Var på vei til å gjøre et ganske bra løp sist, men trakk seg da MYE siste 100m. Har godt av et snillere opplegg, den møter en mildt sagt overkommelig gjeng, og distansen takler den om den bare får smyge med. SKAL MED PÅ ALT!