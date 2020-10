Kaldblodsfest i lørdagens V75 på Biri

Det er kun kaldblodsløp i lørdagens V75 på Biri og det er en rekke storløp på menyen.

Biri travbane er vertskap for lørdagens V75-omgang og det er en lørdag spekket med storløp. Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup er hovedløpene og samtlige sju V75-løp er for kaldblodshester. Det er 10 millioner ekstra til alenevinner med 7 rette og du kan vinne hele 13 millioner.

Sportslig er det kanonklasse på V75-løpene og også spillemessig er det meget interessant. Jeg spiller med to bankere, begge fra Øystein Tjomslands stall.

Enorm i Derby

Den første av dem kommer ut i Veikle Balder Cup-finalen for 4-åringer. Løpet går over 2640 meter og førstepremien er på 100 000 kr. 15 Grisle Odin G.L. står på 60 meter tillegg, men Derbyvinneren blir likevel storfavoritt. Gjorde et helt ellevilt seiersløp i Derby. Galopperte da fra start, angrep 1200 meter fra mål og tok seg forbi en knallgod Havglimt kort før mål. Var også rå i kvaliken og blir garantert en fremtidig elitehest. Distansen er bare et pluss og tross lengste tillegg, skal dette gå veien. 15 Grisle Odin G.L. blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i V4-spillet.

V75-4/V4-1: A: 15 B: 6-5-13 C: 2-12-9-4-3-8-11-7-10-1-14

Kriterievinneren vinner igjen

Biri oppdretningsløp er det høyeste doterte løpet på Biri lørdag og hele 250 000 kr venter vinneren. Stall Tjomsland er som vanlig godt forspent i disse løpene og Kriterievinneren 1 Tangen Bork blir den klare favoritten. Han er ganske fersk denne Bork Odin-sønnen, men utviklingen har vært voldsom de siste månedene. Overlegen vinner av sitt kvalifiseringsløp til Kriteriet og vant enkelt etter tet hele veien i finalen. Det er vinklet vinge på Biri, men Tangen Bork er så rask fra start at tetsjansen likevel skal være meget god. Rutinerte Tom Erik Solberg er best når det er store penger å kjøre om. 1 Tangen Bork blir min andre V75-banker på Biri og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 3-9-5 C: 10-2-8-6-7-4

V75-1/V5-3 - Vintillatravet. 2600 meter voltestart.

Årets utgave av Vintilla-travet er en åpen affære på forhånd, og jeg streker for fem hester på samtlige V75-forslag.

8 Myhreng Jerker blir min knepne favoritt. Olav Mikkelborgs tøffing har kommet flott tilbake etter skade og vunnet tre av seks starter i år. 2640 meter er nok en fordel for Myhreng Jerker kontra de fleste konkurrentene og de stadige galoppene har vært fraværende så langt i år. 5 Brenne Banker gikk fint til 4.plass i sitt første løp etter fem måneders pause i V75-6 på Forus forrige lørdag. Her kan det bli tidlig tet og hesten er garantert forbedret med løp i kroppen.

6 Troll Solen holder koken og har vært i form i evigheter. Har kanskje ikke vært helt på topp in sine siste løp, men vant Vintilla-travet i fjor og kan vinne også i år. 3 Professor Ø.K. galopperte seg bort tidlig på Forus forrige lørdag. Det var første løpet etter fire måneders pause. Står spennende til på strek og 2640 meter er ikke noe minus. 9 Kleppe Fanden var ikke som best i sine to siste løp, etter å ha imponert tidligere i sommer. Trener Geir Kihle er litt usikker på formen etter avslarbeid, men jeg tar likevel denne med som min femte og siste hest på V75-forslagene. '

10 Pave Faks har galoppert mye i det siste og får stå på venteliste lørdag.

Rangering V75-1/V5-3: A: 8 B: 5-6-3-9 C: 10-7-1-2-4

V75-2/V5-4 - DNT's 5-årsløp. Hoppeavdeling. 2100 meter voltestart.

100 000 kroner venter vinneren i dette hoppeløpet og jeg markerer for fire og fem hester på de litt større V75-forslagene.

2 Børke Billie har minst penger på konto av alle i løpet, men står flott til på strek og kapasitetsmessig er hun blant de beste. Lykkes Olav Mikkelborg med å holde henne i trav, er det meget bra vinnersjanse. 1 Emely Viking er nok ikke like bra på kapasitet, men fra førstespor på strek, er trønder-hoppa tidlig aktuell her. Kommer nærmest fra to seire i Østersund og har vunnet fire av sju løp i år. Arve Sjoner har i tillegg hatt en strålende sesong og kan krone verket med storløpsseier her.

11 Åsa O.K. var meget fin i to strake seiersløp, men ikke som best i sin siste start på Sørlandets travpark. Uten galopp skal hun være med i kampen om seieren her. 9 Kleppe Spødå var veldig flink i sine første starter i regi Frode Hamre, men var svak sist og har pauset en måneds tid. Motstandsmessig har hun et flott løp på papiret her.

3 Ness Tjo Sif er vrien å bedømme. Har gjort tre starter i regi Øystein Tjomsland. Svak første gang ut, god toer bak Brenne Brage nest sist og skuffet stort fra tet sist. Nå blir det nok ryggløp, jeg tar henne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-2/V5-4: A: 2 B: 1-11-9-3 C: 7-8-10-6-4-5-12

V75-3/V5-5 - Veikle Balder Cup. Hoppefinale. 4-årige hopper. 2100 meter volte.

100 000 kroner venter vinneren også i dette hoppeløpet. Jeg står på fire og fem hester på de største V75-forslagene.

12 Ness Tjo Fryd var favoritt til å vinne Hoppekriteriet etter sin meget imponerende seier i sitt forsøksheat. Men fungerte ikke den dagen og galopperte seg bort direkte. Rågod i fire strake seiersløp før det. Er nå tilbake hos sin eier John Ragnvald Ness. Står 20 meter foran 14 Dronning Af Sola og fungerer hun, er det trolig vinneren.

14 Dronning Af Sola var kruttsterk vinner av Hoppekriteriet og tillegg er hun vant til. Kan vinne igjen. 10 Uberg Lisa tok en flott 6. plass i Hoppekriteriet og satt faktisk stengt over mål da. Står 20 meter foran Dronning Af Sola her og Løvdal-hoppa skal ikke undervurderes her.

5 Aske Eira gjorde en flott opphenting til femte i sitt kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet og stod dermed på sidelinjen når finalen gikk. Sterk i seiersløpet nest sist og kom også bra tilbake etter galopp i et V75-løp på Bjerke i sin siste start. Står 20 og 40 meter foran favorittene her og får Ole Johan Østre denne feilfritt runt, kan hun overraske.

13 Stas Eldi og 15 Nordli Alma har begge tøffe oppgaver fra lengste tillegg. Stas Eldi var ikke som best i kvalifiseringen, men lørdag varsler trener og kusk Per M. Hvattum at han skal kjøre skoløs. Jeg tar med 13 Stas Eldi på det største V75-forslaget. 15 Nordli Alma har slitt i hele år, men var forbedret i Hoppekriteriet. Likevel synes lørdagens oppgave veldig tøff og hun får stå på venteliste.

V75-5/V5-3: A: 12 B: 14-10-5-13 C: 15-8-6-4-9-3-11-7-2-1

V75-5/V4-2 - Hoppecupen. 1600 meter voltestart.

Sprint, voltestart og kaldblodshopper kan bety overraskelser. Jeg tar med seks hester på de to største V75-forslagene.

7 Makita hadde en veldig flott fireårssesong i 2017 og vant da tre løp på 11 starter og kjørte inn 155 000 kroner. Men leverte ikke på samme nivå verken i 2018 og 2019. I år har hun kommet tilbake med brask og bram og vunnet fem av seks løp. Står med fire strake seire nå og blir stor favoritt. Kusk Ole Johan Østre melder dog at voltestart er et klart minus. Motivert favoritt, men ingen banker med lørdagens forutsetninger.

1 Nelson Andrea har i likhet med Makita radet opp seire i år og står nydelig til på strek, 20 meter foran storfavoritten Makita. Men de to siste løpene for Erik Killingmos seiersmaskin, har gitt grunn til bekymring. Trøtnet mye fra dødens nest sist og stivnet helt fra tet sist. Trener Erik Killingmo melder at de ikke har funnet feil på henne og tror på bedre takter lørdag. Vidar Hop kusker lørdag og kan lede hele veien.

2 Brødsjø Spika har ikke startet siden 6. mars. Vant overlegent da og vant også nest sist. Har vært fikset for litt småtteri i følge trener Jarle R. Gustavsen, men vært god i et hurtigarbeid nylig. Blir lite spilt lørdag, men skal tidlig på. 6 Sjø Stjerna var blant favorittene i Hoppederby, men var svak i finalen. Solid forsøksvinner og skal kunne kjempe i fremste rekke her.

På de to største V75-forslagene tar jeg med ytterligere to hester. 12 Sirikit var solid V75-vinner på Leangen sist. Bakspor på 20 meter tillegg trekker ned, men løser det seg kan hun overraske. 9 Grude Bambi vant både femte sist, fjerde sist og tredje sist. Skuffet i Hoppederbykvalen nest sist og skuffet også litt sist. Sprint er neppe noe minus og Solberg tilbake som kusk lørdag.

V75-5/V4-2: A: 7 B: 1-2-6-12-9 C: 5-4-8-14-11-3-15-13

V75-7/V4-4/DD-2 - DNT's 5-årsløp. 2600 meter voltestart.

Bortsett fra Biri oppdretningsløp i V75-6, er finalen i DNT's 5-årsløp det høyest doterte V75-løpet lørdag. Hele 150 000 kroner venter vinneren, der jeg synes fire hester skiller seg litt ut.

11 Reime Kongen har vært outstanding i sine to siste seiersløp og vunnet begge fra dødens. Var stor favoritt i V75-4 på Bjerke onsdag, og innfridde. Tette starter betyr lite og jeg setter formhesten først. 12 Våler Nikolai blir ganske klar spillefavoritt. Tjomsland-hesten har for det meste startet i Sverige i år og gjort det bra der. Men langt tillegg og 2640 meter er neppe ønskeopplegget for Våler Nikolai. Jeg synes han er vel mye spilt i V75-7.

13 Alma Prins tok en meget fortjent V75-seier på Leangen sist. En så bra hest som Lukas Rauen var sjanseløs til å utfordre. Blekkan-traveren holder kanonform og en klar seierskandidat her. Trønderkollega 3 Gikling Leodin står 40 meter foran de tre forannevnte. Trener og kusk Monika Fremstad er dog litt usikker på distansen, men vinnerhesten skal uansett regnes her.

Jeg tror klart mest på disse fire, men utelukker ikke helt at seiersmaskinen 7 Vill Jerven kan blande seg inn i seierskampen. Stod med fire strake før han sviktet som favoritt i V75-løpet på Leangen for to uker siden. Gikk i tet da, nå blir det garantert ryggløp. Jeg tar med Vill Jerven på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 11 B: 12-13-3-7 C: 8-9-2-1-6-10-4