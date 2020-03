Kanonomgang fra Gävle

V75-klasse på flere av løpene! Ekstremt fin omgang med knallgode hester! Vår banker var fakta ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut... Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

Undertegnede var ikke god nok denne lørdagen, men vår samarbeidspartner, SNOKEN, gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag på Eksperten, og alle disse betalte ut fra Kr.28 165 og oppover. Sjekk følgende:

* 10 andelslag a Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 og 10 andeler a Kr.100) betalte ut Kr.28 165 hver seg.

* 6 andelslag a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 11 andelslag a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500 / ti andeler a Kr.200 / seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 2 andelslag a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.30 917 hver seg.

Lerum med strålende V4-treff på Romme 20. mars - Kr.980 ble til Kr.20 097!

Det ble svært vrient på Romme denne kvelden, og ingen løste V64-rebusen. Det betyr at vi har en gedigen V64-jackpot i vente på mandag, og der ligger det voldsomme 6,2 millioner ekstra i sekserpotten. Heller ikke vi kom i mål med våre V64-bonger. I V4-spillet traff vi bedre, og bongen på Kr.980 satt som spikret. Utbetalingen på den bongen ble kanonfine Kr.20 097,-

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Gävle står for kveldens V64-omgang, og dette er rett og slett en enormt fin omgang! Vi har jobbet frem flere godbiter i denne omgangen, og bankeren som vi landet på var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. 11 Solitary Champ (V64-4) er nemlig vår banker, og hesten vi tror MEST på i kveld. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Click Bait – Er LYNRASK fra start, og her regner vi med at Kihlström er på tetjakt? Click Bait utviklet seg meget fint i fjor, og den radet opp med sterke innsatser i tøffe omgivelser. Kommer nå ut etter at vintertreningen er gjort unna, og det er mulig at den trenger et løp i kroppen etter oppholdet før formen begynner å komme. Har dog smellfine betingelser foran seg, og med skoløs/bike direkte så regner vi med at den dukker opp helt der fremme. Melander har dessuten flott stallform, og denne MÅ passes! 8 Golden Dream M.E. – Var strålende i årsdebuten sist, og skal bli spennende å følge gjennom 2020. Er en naturlig gardering.

V64-2 : 8 Tekno Jerven – Dette er et fantastisk flott løp for 4-åringer, og det er liten tvil om at dette er ett av kveldens store høydepunkter. Tekno Jerven blir den klare favoritten, og på ren kapasitet er den også best. Har kommet voldsomt sterkt tilbake etter skade, og vi har latt oss imponere. Vi tror ikke den taper dette feilfritt, men tror heller ikke at den vinner om den må innom galoppen. Nå er det nemlig TØFF motstand, og vi nøyer oss derfor med å sette den først på ranken.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V64-3 : 10 Tzatziki – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den så rett og slett SMELLBRA ut sist. Spurtet så fort som denne nesten kan greie, gikk fulltanket over mål, og på klokken stod det 10,4 s 800m. Dette er en meget god hest i grunnlaget, og med en sterkt stigende form så er i hvertfall vi på vakt. Slår til som en ordentlig godbit mot dønn riktig motstand? Her blir det MYE spill på 9 Matter Of Fact som man skal rykke skoene på, og den får også på seg en BIKE. Dog vil vi se litt mer av den før vi tar bølgen.

V64-4 : 11 Solitary Champ – Blir vårt halmstrå i kveldens V64-omgang. Mye spill vil det bli på 7 Very Charming som også er veldig god. Dog blir den kjørt av en kusk som har 0 av 4 med denne hesten, og sist hun prøvde seg så ble det galopp. Vår ide var litt syk sist, og leverte ikke som best da. Var helt rå når den greide å nå frem til seier nest sist (11,7 s 800m), og det er snakk om en ordentlig bra hest i grunnlaget. Blir kuskeplusset med Ludwig Wickman i kveld, distansen er intet minus, og denne kan umulig bli enkel å stå i mot tilslutt om det bare klaffer litt underveis. Er også blitt behandlet etter det siste løpet, og rapportene er fakta ordentlig fine. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V64-5 : 5 Picasso – Har fått to løp i kroppen etter pause, og løpet sist kan man bare se bort fra da det ble et upassende opplegg. Den gode formen er ikke langt unna, og dette er en dønn riktig oppgave for Picasso. Nå rykkes skoene rundt, og man setter også på en forbedret vogn. Klaffer det bare litt på veien så burde den være HET. 3 Ebony Boko – Har utrolig flotte betingelser foran seg, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Er en SYLVASS sprinter, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Blir dessuten maksimalt utstyrt direkte. SKAL MED PÅ ALT, og vi dobler opp a-gruppen.

V64-6 : 9 Tangen Haap – Er den helt overlegent beste hesten i finalen, og den må ha en stor sjanse om alt går riktig for seg. Vant sprettlett i årsdebuten, og kom til mål med litt krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret her, og kjører bare Björn Karlsson helhjertet for å vinne dette så gjør han fort det. Skal stå først på ranken! - 12 Pydin – Har vi dog respekt for. Var sjanseløs mot Tangen Haap i årsdebuten, men det løpet gjorde nok godt. Er fryktelig god på sitt beste, og får den bare litt hjelp på veien så burde den være med å gjøre opp om det. Vi liker dessuten at den får opp en annen kusk i kveld. Motbudet!