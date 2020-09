Kanonsøndag på Bjerke med internasjonal V75

Det er en herlig meny på Bjerke søndag. Både Derby og Kriteriet skal avgjøres og det er internasjonal V75.

En eventyrlig flott Klasseløpsdag venter på Bjerke søndag. Det er internasjonal V75 og det er klart for finaler i Kriteriet og Derby for både kaldblods og varmblods. De fire løpene er naturligvis alle med i V75. Det er en strålende meny som venter. Jeg spiller med to bankere i V75, og de kommer begge fra Frode Hamres kvalitetsfylte stall.

OGP-vinneren har en billig oppgave

Tradisjonsrike Karsten Buers æresløp skal kjøres på Bjerke søndag og 75 000 kr venter vinneren. 2 Ble Du Gers har et gaveløp på papiret og har i tillegg vunnet sportrekningen. Søndag blir det av med skoene og det meste ser bra ut på forhånd. Det må være en ypperlig vinnersjanse. 2 Ble Du Gers blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i både DD- og V5-spillet.

Rangering V75/V5-4/DD-1: A: 2 B: 4-3 C: 5-6-7-8-1

Hamre har trua

Mens Per Oleg Midtfjeld skjøtter tømmene på Ble Du Gers, er det Frode Hamre selv som kusker 10 Marveloous Tooma i V75-4/V5-2. Fireåringen gjorde et helt eventyrlig oppløp sist onsdag, selv om han ikke rakk helt frem til vinneren Thai Highway. 3100 meter er ikke noe minus, hesten vant et lignende løp overlegent under Jarlsberg Grand Prix-søndagen i juli. Frode Hamre er stor optimist på forhånd og motstanden er ikke avskrekkende. 10 Marveloous Tooma blir min andre V75-banker på Bjerke søndag.

V75-4/V5-2: A: 10 B: 5-11-8-4 C: 1-2-7-6-3-12-9-14-13

V75-1 - Kriteriet - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

500 000 kr venter vinneren av kaldblodskriterit som innleder søndagens internasjonale V75-omgang. Jeg ser fire vinnerkandidater på forhånd.

Øystein Tjomsland har to av dem og 1 Tangen Bork blir min favoritt sammen med Tom Erik Solberg som kusk. Hesten imponerte voldsomt i sin kvalifisering og den klare tetkandidaten fra sitt innerspor. Er han like god som i kvalifiseringen, blir han ikke lett å ta ned. Tjomsland kusker selv 6 Grisle Tore G.L. Denne leverte en helt vanvittig opphenting til tredje etter grov startgalopp i sin kvalifisering og feilfritt er han en soleklar seierskandidat.

2 Oppgårdsdrängen er Jan-Olov Perssons kort i finalen. Vant sin kvalifisering ganske enkelt, men skal nå opp mot to Tjomsland-kanoner. Det kan gå, men følelsen er at hesten må opp et lite hakk for å kunne utfordre om seieren. Det er selvsagt fullt mulig. Så er det 4 Finseth Faksen som ble toer bak Oppgårdsdrängen i sin kvalik. Trener Stian Eilefsen er behersket optimist foran finalen og er Finseth Faksen på sitt aller beste, så kan han vinne.

Bak denne kvartetten er det eventuelt 3 Olav og 10 Kavaleren som melder seg på. Begge gjorde fine løp i kvalifiseringen, men de møter kamerater nå.

Rangering V75-1: A: 1 B: 6-2-4 C: 3-10-5-8-9-11-7

V75-2 - Hoppedivisjonen. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et flott spilleløp venter i V75-2, der jeg markerer for fire hester på de fleste V75-forslagene og tar med sju på det aller største.

Ole Johan Østre har hatt en fantastisk flott sesong og vunnet en rekke løp også i Sverige. Blant annet med stallhesten 4 Almond Paste. Hoppa smalt til med seier på 12.1/1640 meter sist i Halmstad og lekte med konkurrentene da. Også meget solid vinner på Momarken tredje sist. Fra fjerdespor satser nok Østre mot tet og på å lede hele veien her. God vinnersjanse.

2 Stand By Me Ås har utviklet seg strålende i regi Kristine Kvasnes. Brenngod toer bak seiersmaskinen Independent Baby i V75 nest sist og tok en helenkel seier i et billig løp på Bergen travpark sist. Andrevalget. 11 Juliana Rags er en meget bra hoppa på Noralf P. Brækkens stall. Ellevtespor trekker naturligvis litt ned, men denne dama tåler hardkjør underveis. 3 Starstrucked har galoppert seg bort i sine to siste løp, men kapasiteten er høy og feilfritt er hun god nok.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere tre hester. 5 Västerbo Dazzel har hevet seg i det siste og selv opm det var billig motstand i seiersløpet sist, er han ikke borte her helle. 7 Fidanza var knallgod toer i finalen av Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling tredje sist. Ikke like god i de to løpene etter det, men toppnivået er høyt. 1 Milles Standpoint har trukket innersporet bak bilen og kommer til å få et fint løp. Formen er på topp og med maks klaff, kan hun kanskje vinne.

V75-2: A: 4 B: 2-11-3 C: 5-7-1-9-10-14-8-12-13-6

V75-3 - Kriteriet. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

750 000 kroner venter vinneren av dette løpet og vi har en herlig finale foran oss.

Jeg tror fem hester kan vinne løpet og tar med disse på samtlige V75-forslag. 2 High Flyer blir trolig spillefavoritt og det blir også min favoritt. Var kanskje den forsøksvinneren som imponerte mest og fra andrespor bak bilen, vil Erlend Rennesvik sitte fint på det underveis. Hesten er tung til slutt og tåler å bli brukt underveis.

Åsbjørn Tengsareid sitter trolig bak tethesten i 1 King Di Jesolo. Rogalendingen står med tre strake seire og vant etter behag i sin kvalifisering. Fikk styre og stelle i tet da, nå blir det nok mer tempo underveis. 4 Kræsj imponerte også i sin kvalifisering. Har kun gjort to løp, men er nok god nok. Så er spørsmålet mer hvor Gundersen-traveren havner underveis.

6 Custom Cheval klarte ikke å ta ned Maquavit E. fra dødens i sin kvalifisering, men gjorde ikke noe dårlig løp. Unngår hesten dødens i finalen, kan han vinne. 3 Maquavit E. har stort sett ikke gjort annet enn å vinne, og kan også vinne finalen med klaff underveis.

For de som ønsker ytterligere garderinger, kan 10 Mr. Chocolate være en artig skrell å ha med. Kan få hjelp i sisterunden nå og er under rivende uvikling.

Rangering V75-3/V5-1: A: 2 B: 1-4-6-5 C: 10-5-9-12-8-7-11

PS: Før V75-1 starter, er det også internasjonal V4 på Bjerke. Også i V4 sitter Frode Hamre på en flott vinnersjanse. 4 High Into The Sky bankerspilles på de to minste V4-forslagene i V4-4. V4 har spillestopp kl 13.25.



V75-5/V5-3 - Kaldblodsderby. 2600 meter autostart.

750 000 kr venter vinneren av Derby for kaldblodshester og Øystein Tjomsland sitter ikke uventet med de beste kortene. Hans tre hester i løpet har alle vinnersjanse.

Han sitter selv opp bak den store favoritten, 4 Grisle Odin G.L., som gjorde et råsterkt seiersløp i sin kvalifisering. Var storfavoritt også å ta seg av det svenske Derbyet, men galopperte seg bort i kvalifiseringen da. Blir klar favoritt søndag, men han møter sterke konkurrenter.

2 Havglimt tok seg av det svenske derbyet i imponerende stil og og han vant sin kvalifisering enkelt. Tom Erik Solberg får sjansen for første gang bak denne og det er en klar seierskandidat. Mest sannsynlig står seieren mellom disse to.

Men jeg tar med ytterligere to hester på de to største V75-forslagene. 1 Järvsö Elling var langslått av Havglimt i det svenske Derbyet, men fra førstespor blir det optimalt løpsopplegg. 4 Grisleprinsen G.L. var solid toer fra dødens i sin kvalifisering og får storløpsgrossist Ørjan Kihlström opp som kusk. Skulle favorittduoen Grisle Odin G.L. og 2 Havglimt rote seg bort eller å ha en dårlig da, er det trolig at Järvsö Elling/Grisleprinsen G.L. er vinneren.

Rangering V75-5/V5-3: A: 2 B: 3-1-4 C: 5-9-6-7-10-11-8-12

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodsderby. 2600 meter autostart.

Hele 1 million kroner ventet vinneren av varmblodsderby og det er blitt en herlig finale. Jeg spiller seks hester på de fleste forslagene og sju på det største.

2 Strong Pepper er uansett min klare favoritt. Orlando Vici-sønnen til Rune Flaskerud har sett lysende ut stort sett i hele år og vunnet sju av ti starter. Er normalt uøm for posisjoner og har et godt bud på førstepremien. 3 Iggy B.R. er et av to seierskort fra stall Gundersen. Tok en enkel seier i sin kvalifisering og tåler å gjøre jobb underveis. Noralf P Brækken peiler nok inn teten med 5 Golden Dream M.E. Skuffet fra tet i sin kvalifisering, men vær du sikker på at Brækken har preparet denne perfekt til finalen. Løpets klare outsider.

11 Te Amo Corazon står sjanseartet til i ellevtespor, men det lukter tempo av finalen og hesten avsluttet strålende i sin kvalifisering. 1 Alpha Scarlett S.R. har det meget fordelaktige førstesporet og imponerte med å ta ned Golden Dream M.E. i sin kvalifisering. Med maks klaff kan det bli seier. 4 Ivan B.R. blir også en del spilt, men kommer seg ikke til tet nå. Skulle det løse seg optimalt, kan det kanskje bli seier.

Oppkomlingen 9 Failern slapp til stallkompis Iggy B.R. i sin kvalifisering og og gikk pigg i mål som toer. Er kanskje langsøkt å tro at denne kan vinne Derby, men jeg tar den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 2 B: 3-5-11-1-4 C: 9-7-10-8-6-12