Kapasitetshesten vinner i sitt comeback

Kapasitetshesten Dimoko Merci er tilbake etter skade og blir vår banker i torsdagens internasjonale V5-omgang på Jarlsberg.

En vidunderlig travhelg nærmer seg. Bjerke byr på Klasseløpshelg med Gulljackpot i V75 lørdag og Klasseløpsfinaler med internasjonal V75 søndag. Det er strålende sport over hele fjøla på Bjerke i helgen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en meget hektisk torsdag med blant annet to norske V65-omganger i kveld. Torsdagen innledes av V4-lunsj fra Kalmar, torsdag ettermiddag er det internasjonal V5 på Jarlsberg. Torsdag kveld er internasjonal V65 på Øvrevoll, det er V65 på Bergen travpark og det er V64 fra Gävle.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om ettermiddagens internasjonal V5 på Jarlsberg. Her er det spillestopp kl 15.30. En kapasitetshest som er tilbake etter langt skadeopphold, blir min V5-banker.

Herman er optimist

Det handler om 1 Dimoko Merci i V5-4/DD-1. Vallaken innledet karrieren på beste vis og tok fire strake seire høsten 2018/vinteren 2019. 9. juni det året var hesten fjerde i et tøft fireårsløp på Bjerke og foran hester som Noble Tile og Broad Vision da. Siden har det vært problemer og skader. Gikk prøveløp på Jarlsberg forrige mandag og landet da på 16.0/2100 meter. Førstespor bak bilen i dag er litt sjanseartet, men er veldig ujevn klasse på konkurretene, så det løser seg nok. Herman Tvedt tror han vinnet løpet fra dødens om nødvendig. 1 Dimomo Merci blir min V5-banker og bankerspilles også i DD-spillet.

Herman har mer på lager

V5-1 er et varmblodsløp stengt på 400 startpoeng og det betyr at det er laber klasse på løpet. 3 Thia Tanic har startet 53 ganger, men den sju år gamle hoppa har fortsatt til gode å vinne løp. Men har vist flott form i det siste, er kvikk i vei og kanskje velger kusk Herman Tvedt å sitte foran i dag, om han når teten. Min favoritt i en åpen V5-innledning.

Ny vinner fra Skaug

Erik Skaug har opplevd suksess med sine hester i 2020 og både Ajax Miguain, Herman og Goldstrike B.G. er hester som har vunnet løp i år. 6 Giant Love har fortsatt tilgode å vinne på seks starter i karrieren. Fireårsvallaken har en flott oppgave foran seg i V5-2 sammen med kusk Gunnar Austevoll og blir min favoritt i et løp der jeg synes fire hester skiller seg ut.

Vinner feilfritt?

Kun sju hester stiller opp bak startbilen i V5-3, men de fleste kan vinne. En feilfri 5 Glans Tider er dog en klar favoritt til å stikke av med seieren. Hoppa galopperte fra seg en klar seier tredje sist, og har også galoppert i sine to siste løp. Få hester er med i dagens løp, det øker sjansene for feilfritt løp. 5 Glans Tider er en motivert favoritt i V5-3.

En sjelden vinner fra Berås

V5-5/DD-2 er et løp som holder slett kvalitet og også dette løpet er stengt på 400 poeng. Arild Berås har vært svært anonym i vinnersirkelen de siste fem/seks årene og tok sin forrige seier på Sørlandets travpark 8. juli i fjor. I V5-5 sender han ut stallhesten 3 Hands Up som var meget positiv toer på Sørlandets travpark sist. Det var maks den dagen, men motstanden var også klart bedre enn det hesten støter på i dag. Fra et bra startspor, skal 3 Hands Up sees med fin vinnersjanse og blir min favoritt i et meget åpent løp.