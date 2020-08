Kihlström fikser V64-suksess fra Sverige

Bankeren har drømmebetingelser foran seg! Storfavoritten taper? Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du tar vel rygg?

Eskilstuna disker opp med en KNALLFIN V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Bankeren burde nemlig være "KLINK", og vi spekulerer ikke mot 1 Vicar (V64-3). Får gratis tet, er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og vinner dette om alt går riktig for seg. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Reigning Moni – Var fullt godkjent etter pause sist, og gjorde det man kunne forvente av den da. Er garantert forbedret med det løpet i kroppen, den har stor fordel av en kjapp sprint, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. MÅ BARE PRØVES!

V64-2 : 6 Fighter – Småskummelt løp med ferske 3-åringer, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har vært god i begge sine løp, og sist avgjorde den sikkert etter en solid avslutning. På klokken stod det 13,5 s 1000m… Fra et perfekt spor burde den komme OK avgårde, og vi iler til med tipsnikken.

V64-3 : 1 Vicar – Har et gaveløp foran seg i kveld, og dette er omgangens beste banker. Var bunnsolid i comebacket sist, og holdt meget bra da. Her blir det gratis tet, og siden er løpet over. Burde hatt et LANGT høyere grunnlag, og vi kan ikke spekulere mot denne. ALL IN!

V64-4 : 2 Again Kronos – Har egentlig skuffet oss litt, og ikke vist den riktige innstillingen. Nå har den fått en treningsperiode, og Reden pleier å ha hestene klar direkte. Senker en billig gjeng fra drømmesporet?

V64-5 : 9 Ganette AM – Fullførte meget bra sist, og da viste klokken 11,3 s 700m. Var den dagen BETYDELIG bedre enn 5 Mimiro som fikk dundermaks fra rygg leder. Ganette AM har nå fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og har virkelig funnet formen. Nå kommer seieren?

V64-6 : 4 Give Me Ten – Svært spennende finale hvor vi skal prøve å felle storfavoritten. Vår ide holder muligens en noe usikker form, men vær OBS på at dette er en tetløper av rang, og den går kun i tet. I kveld burde den nå den posisjonen, og siden vil den lede dette løpet svært lenge. MÅ PASSES!