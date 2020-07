Kihlström fikser V64-suksess i Gävle

Superkusk med fete muligheter! To mulige supersjokk! V64-suksess i vente?

Gävle står for kveldens V64-omgang, og det er liten tvil om at radarparet Kihlström/Reden kan få en knallfin kveld. De står også bak vår beste banker i omgangen, og når dette tipset ble lagt ut var den kun et 2-valg... 8 Rose Run Sydney (V64-3) vinner normalt sitt løp fra dødens, og det skal bli spennende å se denne fartsfylte hoppen på en supersprint. Går nok en 09-tid selv om den skulle havne utvendig leder. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 6 Bellflower Wine – Innledningsløpet er svært jevnt, og her skiller det ikke mye. Vår ide var et sistevalg når vi la ut tipset, og det forteller bare hvor åpent dette er. Har gjort helt OK innsatser i tøffe omgivelser på slutten, og formen er slett ikke verst. I kveld fester man på en BIKE for første gang på en god stund, og den har vunnet 1 av 3 med en slik vogn. Passes i dønn riktige omgivelser.

V64-2 : 5 Jackpot Tooma – Konkurrerer mest mot seg selv, og er klink overlegen om alt går riktig for seg. Imponerte noe kolossalt etter galopp i debuten for Reden sist, og var rett og slett enormt god. Minuset var at den var veldig hissig, og den kan derfor feile bak bilen. Plusset er at Kihlström nå har fått kjenne på denne, og vi tror derfor den oppfører seg nå. Kan sikkert gå en 11-tid, og noe slikt matcher ingen her. Er en veldig motivert storfavoritt.

V64-3 : 8 Rose Run Sydney – Er en meget spesiell hoppe, og har denne våknet opp på feil fot, ja, da vil nok hun bare ruse unna. At det dreier seg om en supersprint på kun 1140ma er kun et pluss. Daniel Reden har fakta vært veldig opp på denne tidligere i år, og motstandsmessig kan den ikke få en spesielt bedre oppgave enn dette. Vinner selv om den skulle havne utvendig leder? Vi tror hardt!

V64-4 : 6 Valle Hugo – Kommer med toppform til Sverige, og har en bra sjanse om det bare klaffer litt fra tillegget. Spurtet meget sterkt etter et passivt opplegg sist, og kom til mål med krefter igjen på en knallgod tid. Distansen i kveld er intet pluss, men får den ryggløpet sitt så er den alltid giftig. Motivert favoritt, men vi avstår fra et bankerspill over denne distansen.

V64-5 : 2 High Glider – Starter ikke så ofte, men når den først gjør det pleier den å være svært godt forberedt. I fjor årsdebuterte den på 11,7/2140ma, og da må man ikke glemme at Reden lå veldig lavt på forhånd. Har en perfekt oppgave foran seg i kveld, og er den like godt forberedt som i fjor så kan det komme en seier direkte i år også.

V64-6 : 15 Dior Ima – Var faktisk et 10-valg når vi la ut vårt tips, og det blir naturligvis helt feil. Dette er en hoppe med en riktig så fin kapasitet, og husk også på at den har vært matchet mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Var ute i et forsøk til StoChampionatet sist, fikk rygg leder, ble hindret, og kom til mål med litt krefter igjen. Skal normalt bare bli bedre og bedre med to løp i kroppen, her er det riktig i mot, og kusken er meget god. PASSES!