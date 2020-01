Kihlström har lunsjbankeren på Solvalla

Bankeren er bare best? Helfrekt objekt som endelig har vært heldig i sporlottoen! Spennende montevinner som blir rytterforsterket! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene i lunsjen?

Nytt av året er at Solvalla har flyttet en av sine dager fra tirsdag til fredag, og det betyr at vi har en herlig V65-lunsj i vente kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som er først ut kl.18.55, mens Bollnäs avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Solvalla har altså overtatt fredagene, og det blir mange deilige lunsjomganger fra hovedbanen i Sverige. Det betyr jevne/fine løp, og ukens beste lunsjomgang. Når det gjelder fredagens V65-lunsj så er den spennende, og det er et bra potensial i denne omgangen. Den beste bankeren dukker opp i innledningen, og vi tror ikke KAPABLE 10 Uret taper dette om alt går riktig for seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 10 Uret – Er VELDIG grunnkapabel, og ordentlig på riktig vei etter skade. Den ble ikke kjørt med etter tidlig galopp nest sist, og kom da til mål med krefter igjen. Nå sist moste den alt, og vant sprettlett med mye krefter igjen. Kommer til å tjene store penger i løpet av 2020 om den får holde seg hel, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

V65-2 : 12 Dilba Sisu – Denne har vi sett noen ganger under sal i Finland, og det er snakk om en OK hest i denne stilarten. Det vi liker nå er at den er SOLID rytterforsterket med Sofia Adolfsson, og mot en ganske overkommelig gjeng så burde den duge. Vår tipsener. Plasseres foran 9 Leon som var positiv i nederlaget mot knallgode Simb Triumph sist.

V65-3 : 3 Another Trial – Tet og slutt? Dette er en ganske bra finne, og den kommer med flott form til Sverige. Lengst opp i raden så jogget den 16,4 med krefter igjen, og ingen skal bli overrasket om den kan et sekund raskere enn det på Solvalla. Spilles fra nydelige betingelser! 11 Quartam De Victor – Var ikke helt optimal på en dårlig bane nest sist, mens den sist gikk kolossalt etter å ha blitt sjenert til galopp ca 900m fra mål. Vi hadde 12,3 s 800m, og gav den to pluss i kanten. DOBBELT A-VALG!

V65-4 : 1 Al’s Orlando Boy – Har stått helt elendig til over en lengre periode, men nå som den endelig har fått et godt spor så er vi litt på vakt. Den gikk helt OK i kulissene sist, mens den avsluttet bra nest sist. Tredje sist spurtet den meget sterkt, og denne ligger i det hele tatt litt i skorpen. Blir den bare ikke fast innvendig så har den skrellform i kroppen, og den er verdt et forsøk med Kaj Widell.

V65-5 : 1 Happy Romeo – Ble det delvis feil for sist, og at den trakk seg tilslutt er ikke noe å si på. Nest sist ble det også feil, og da gikk den PIGG i mål etter veldig sene luker. Er kjapp i vei, og fra dette sporet kan det dreie seg om tet. Siden er dette hesten å slå. SPILLES! For de som virkelig leter litt på dypet, ja, de skal plukke med kapable 11 Maverick Dream. Kommer altså den lange turen fra Visby i et lunsjløp på Solvalla etter pause, og da er i hvertfall vi litt på vakt. Dette er en ordentlig bra hest, og som veldig lite spilt er den spennende.

V65-6 : 2 Blownaway – Blir hardt betrodd i finalen, og det er snakk om en helt OK tipsener. Vi kjøper den ikke som storfavoritt, og velger å plukke med oss noen hester. Nå sist knep den seieren etter en VASS avslutning, og tok en fortjent seier etter å ha varslet form i løpene før der. Motivert, men… 12 Isco Boko – Er GRUNNKAPABEL, og dukker opp i banen etter en vel to mnd pause. Svært dyktige Magnus Djuse kjører, og feilfritt er den på foto.