Kihlström-show i lørdagens V75 på Bergsåker

Lørdag kan du spille V75 til Bergsåker i Sverige, mens det er Gulljackpot i V75 på Bjerke lørdag kveld. Örjan Kihlström kusker begge våre V75-bankere på Bergsåker.

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Bergsåker og Bjerke, sendingen starter kl 14.00:

Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Her er det 54 mill i premiepotten og du kan vinne 22 millioner. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og da dobles sjuerpotten ved spillestopp. Du kan vinne 17 millioner. Her starter ikke V75-1 før kl 20.00 og V75-7 skal etter planen starte kl 22.05.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene på Bergsåker. Det er den ordinære svenske lørdagsomgangen vi deltar i og det er formidable 54 millioner i premiepotten.

V75 fra Bergsåker har spillestopp kl 16.10 og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Artikkelen er tilrettelagt og utarbeidet av Kurt Leirvåg.

Snoken byr på to bankere til V75-løpene og begge kuskes av Ørjan Kihlström og de kommer i de to siste V75-løpene.

Hovedbanker i V75-7

Vår hovedbanker kommer ut i den aller siste avdelingen. Det handler om 10 Hawk Cliff som gjorde sin første start etter drøye fem måneders pause i et V75-løp på Jägersro for tre uker siden. Ble femte da etter en bra avslutning. Kom så ut igjen på Solvalla i V86 for halvannen uke siden og da var det ikke snakk om saken. Den Timo Nurmos-trente vallaken har alltid vært en tøffing og motstandsmessig er det klart overkommelig i V75-7 lørdag. Bakspor betyr normalt lite. 10 Hawk Cliff blir vår hovedbanker i V75-7 og bankerspilles også i DD-spillet.

Nurmos/Kihlstrøm også med andre V75-bankeren

11 Dusktodawn Sisu er strøket fra V75-7 og dermed er det enda bedre betingelser for 12 Dixie Brick i V75-6 som er et hoppeløp. Fireårshoppa avsluttet strålende til andre bak topphoppa Conrads Rödluva nest sist. Det var i en semifinale til Breeders Crown på Solvalla. I selve finalen endte det med galopp. Har overlegen kapasitet i forhold til de konkurrente hun møter lørdag og feilfritt må det være toppsjanse. 12 Dixie Brick blir vår andre V75-banker på Bergsåker lørdag.

Nurmos-lås i Gulldivisjonen

Den godeste Timo Nurmos har et vell av gode vinnersjanser på Bergsåker og i V75-3 som er Gulldivisjonen trener han de to mest betrodde. 3 Global Trustworthy vek seg ned fra tet sist som favoritt, men lørdagens løp holder ikke samme klasse. Stallkompis 9 Zenit Brick trives på denne årstiden og vant på samme løpsdag i fjor. Kan utfordre den store favoritten og vi spiller dobbeltbanker i V75-3.

Norske sjanser i V75-4

Kaldblodshestene setter hverandre stevne i V75-4 som er en finale i Dubbelcupen med hele 200 000 SEK til vinneren. 10 Lome Brage har for n'te gang i karrieren funnet en formtopp og skal stå som favoritt. Men utfordres av 5 Ådne Odin, 13 Åsrud Vilja, 4 B.W. Sture og 15 Björs Frej i kampen om seieren.

Jimmy kan ha vinneren i V75-5

Den mangeårige stallmannen hos Svante Båth ved navn Jimmy H. Andersson måtte gi seg som stallmann tidligere i år etter gjentatte ryggproblemer, men han kjører fortsatt løp. 8 Andre Agassi blir ikke favoritt i V75-5, men dette er en bra hest.Løpet er åpent og krever ellers en del streker.

Nurmos/Kihlström også med favoritten i V75-1

Det kan bli en riktig kanonlørdag for herrene Timo Nurmos og Örjan Kihlström. Også i V75-1 har de favoritten i 10 Deede Star. Men hesten blir for stor favoritt og er ingen stjerne. Bakspor trekker i tillegg ned og her tar vi med åtte hester på de større V75-forslagene.

Garderinger er påkrevd i V75-2

Per Lennartsson har en ganske klar favoritt i V75-2 i stallhesten 4 Cyrano de B, men dette er kun en av mange for oss. 9 Ivanhoe er vårt drag i løpet. Vant direkte i regi Oskar J. Andersson nest sist på Romme, mens det ble galopp fra start sist i Eskilstuna. Skal være mer enn god nok til å vinne dette løpet og er klart mindre spilt enn favoritten.