Killingmos seiersmaskin lar seg ikke stoppe

Erik Killingmo har gjort en fantastisk jobb med Nelson Andrea. I kveld blir hoppa vår V65-banker på Biri.

Vi nærmer oss en herlig trav- og galopphelg med V75 på Sørlandets Travpark lørdag og ekstra internasjonal V75 på Jägersro søndag med Svenskt Derby som den store sportslige beholdningen.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes på Jägersro som byr på V65-lunsj. Jägersro som ellers har V75 både lørdag og søndag. Fredag kveld er det duket for en flott V65-omgang på Biri, mens Bollnäs er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Alt satt på Bjerke onsdag 2. september

Med banker på storfavoritten 9 Radagast Ammik i V65-1 og 5. valget 8 Pallaton med på kun to hester i V65-4, ble det bra uttelling på mine V65-tips på Bjerke onsdag 2. september. V65-forslaget på Nettavisen til innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake kr 3 082.

Bankermiss på Klosterkogen torsdag, men herlig klaff i DD-spillet

Dessverre dummet jeg meg ut med et dårlig bankervalg på 1 Viking Ivi i V65-1 på Klosterskogen torsdag kveld. De øvrige vinnerne var med på V65-forslagene og det endte med en "trøstegevinst" på 1 489 kr for V65-forslaget med innl.pris kr 441. I DD-spillet ble det derimot herlig klaff. Med banker på 2 Un'I i DD-1 og 4. valget Alm Jakken i DD-2, endte DD-oddsen på smått utrolige 56,48. De som leverte mitt minste DD-forslag (innl.pris kr 200) kunne cashe ut flotte 2 824 kr tilbake.

Da retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Biri og for tredje V65-dag på rad, lanserer jeg min banker allerede i V65-1.

Seiersmaskinen lar seg ikke stoppe

Det handler om 7 Nelson Andrea og Erik Killingmo. Fem seire på sju starter er det blitt for denne i regi Erik Killingmo og nest sist leverte hun en helsvett opphenting etter stor startgalopp på Klosterskogen. Tapte så mye da at løpskommentator Ola Slåtsveen sa at "Nelson Andrea er borte". Det var hun såvisst ikke og kom tilbake til en råsterk andreplass. Var så ute på Bjerke sist som storfavoritt og vant helenkelt. En lynrask fra start, og selv om hun støter på kapable 5 Helten i kveld, tror jeg på topp vinnersjanse igjen. 7 Nelson Andrea blir min V65-banker på Biri i kveld.

Mikkelborg har ambisjoner

I V65-5/V5-3/DD-1 synes jeg 3 Zenato har en flott oppgave foran seg for sin trener og kusk Olav Mikkelborg. Fikk en fortjent seier etter å ha ledet hele veien på Bjerke forrige fredag og står flott til i tredjespor bak bilen i kveld. Jeg velger å bankerspille 3 Zenato både i V5-spillet og i DD-spillet.



Rennesvik utfordrer storfavoritten

6 Quinzy Roy og Eirik Høitomt pådrar seg et tungt favorittstempel i V65-2 etter sin flotte debutseier på Biri for to uker siden. Satt tidlig i tet da og fikk dirigere. Det er skjerpet motstand i kveld og jeg trekker spesielt fram 5 Morecreditforme og Erlend Rennesvik. Fungerte dårlig sist, men har vist prov på flott kapasitet ved flere tidligere anledninger.

Dobbeltbanker i V65-3

Et sprintløp for kaldblodshester i mellomklassen venter i V65-3 og det er mange formløse hester på farten. 1 Valle Storm og 8 Lykkje Embla peker seg klart ut og jeg velger å spille dobbeltbanker i V65-3.

Spennende med Dalen

Ingen tvil om at V65-4/V5-1 er et garderingsløp. Dag-Sveinung Dalen vinner løp overalt om dagen og i dette løpet får hans sjansen bak treårshoppa 6 Monster Merete som trenes av Merete Viksås. Var ute i Hoppekriteriekvalifisering sist og strakk ikke helt til der. I et jevnt løp, heiser jeg fram 6 Monster Merete som mitt objekt i V65-4/V5-1.

I herlig utvikling

Spillerne blir satt på en ny prøve i V65-6/V5-3. Favorittspilte 8 Laser Tile står ytterst bak bilvingen og det er sjanseartet. Sjanseartet er også startsporet for mitt objekt, 7 Banker Go's, men denne er i knallform. Strålende toer fra dødens på storfavoritten Cool Canadian femte sist og har levert to knallsterke monteløp på slutten. Jeg synes Kvasnes-hesten blir undervurdert i V65-6/V5-3 og setter hesten først på min rangering.