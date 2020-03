Kjempeklaff for Nettavisen i lørdagens V75 på Bergsåker

Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken fikk kjempeklaff i lørdagens V75 på Bergsåker. I kveld er det DOBBEL V64-JACKPOT i Halmstad.

I Norge har det vært stopp for alle travarrangementer siden torsdag 12. mars. Det har ført til gedigne omsetningstall til svenske travløp, da Sverige fortsatt ikke har stengt sine travarrangementer. I kveld er det dobbel jackpot i V64 fra Halmstad.

Klikk på denne lenken for å levere andelslag på Eksperten til kveldens doble V64-jackpot i Halmstad med Lerum og Snoken

Lørdag ble det omsatt for enorme 135 526 825 kr til V75-omgangen på Bergsåker, der det også var nesten 20 mill ekstra i sjuerpotten. Nettavisen har i en årrekke hatt samarbeid med svenske Snoken til travløp i Sverige. De sørget for storeslem i lørdagens omgang.

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

SNOKEN gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag med Snoken på Eksperten, og alle disse gikk inn med sju rette.

* Sju andelslag med fire andeler a kr 250 betalte ut kr 28 165 hver seg

* Fire andelslag med ti andeler a kr 100 betalte ut kr 28 165 hver seg

* Seks andelslag med fire andeler a kr 300 betalte ut kr 28 665 hver seg.

* Seks andelslag med fire andeler a kr 500 betalte ut kr 29 291 hver seg

* Fire andelslag med ti andeler a kr 200 betalte ut kr 29 291 hver seg

* To andelslag med fire andeler a kr 750 betalte ut kr 30 917 hver seg

Totalt ble det 836 549 kr innspilt av en omsetning på andelslagene fra Snoken på 41 730 kr. Totalt omsatte Nettavisen for 224 000 i V75 på Bergsåker lørdag. Rolf Lerum lyktes ikke med sine V75-tips til Bergsåker lørdag, men han traff meget bra med andre tips i uken som gikk.

Lerum med strålende V4-treff på Romme 20. mars - kr 980 ble til kr 20 097!

Det ble svært vrient på Romme fredag kveld, og ingen løste V64-rebusen. Heller ikke Rolf Lerum kom i mål med sine V64-bonger. I V4-spillet traff han bedre, og ekspertbongen på Nettavisen med inn.pris kr 980 satt som spikret. Utbetalingen på den bongen ble kanonfine kr 20 097.



Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - kr 480 ble til kr 7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen på Ørebro, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Det mellomste V64-forslaget på Nettavisens med innl. pris på kr 480 betalte ut knallfine kr 7 028.

10 mill i V75-utbetaling på Färjestad søndag 22. mars

Det var skyhøy V75-omsetning på Färjestad søndag og over 20 mill kr landet den på. Kun en spiller klarte sju rette og utbetalingen landet på voldsomme 10 mill kr. Det var en kupong levert på www.atg.se og innleveringsprisen var på kun 96 kroner.

Dobbel jackpot i V64 på Halmstad i kveld

I og med at ingen spillere fikk seks rette på Romme fredag og at det ikke ble utbetaling for fire rette i V64-spillet i Boden torsdag, er det duket for DOBBEL JACKPOT I V64 fra Halmstad i kveld. Hele 6 216 600 SEK venter ekstra i sekserpotten og det blir trolig omsetning opp mot 20 mill kr.

