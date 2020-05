Klampenborg byr på knallfin galopplørdag

Det er flere storløp på Klampenborg lørdag. Spillmessig er det både V4 og V5.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en fantastisk travhelg foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld. Men i skyggen av disse begivenhetene, er det også andre ting som skjer lørdag. På Klampenborg er det en strålende løpsdag lørdag og veldig bra kvalitet og både V4 og V5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Klampenborg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Hele ti løp står på menyen på den idylliske banen litt nord for København. V4 er først ute med spillestopp kl 12.45, mens en helt egen V5-omgang innledes i det femte løpet og har spillestopp kl 14.25. De beste sportslige løpene er plassert innenfor V5-veddemålet.

Nettavisens galoppeksperter var tilbake i hetluften på Øvrevoll torsdag kveld og traff meget bra med sine V4-tips.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Kongen av Klampenborg?

Lørdag er det knallfine løp på Klampenborg. Vårt valg i V5-1, Golden Mile, er 2 King David. Han bankerspilles på tre av fire V5-forslag. Trener Marc Stott mener at han trener nettopp som en konge. Fireårige 1 Christmas ser verst ut i mot, og tas med på det største V5-forslaget.

Hovedløpet, i V5-3, er SOC (Scandinavian Open Championship) , og tre norske hester tar turen i kampen om 250 000 valutasterke danske kroner. 3 Master Bloom (Cathrine Erichsen) har på to starter i København vunnet både Dansk Derby og SOC, så han liker seg der. 9 Privilegiado (Niels Petersen) årsdebuterte på banen 2. mai og gikk ok. På sitt beste er han klart aktuell. Derimot har vi ikke den helt store troen på 7 Pas de Secrets (Wido Neuroth). Omtrent alle hans beste prestasjoner er gjort på sanden på Jägersro.

I V4 velger vi å gå litt tynt ut i V4-1. Vår favoritt er 1 Negroamaro fra innerspor, som vant fire sprintløp i fjor. Vi tror også en del på toppvekterne 8 Mr Gunpowder og 10 Heman Cross. Jo kortere løpene er, dess mindre viktig er noen ekstra kilo. Det er vel i hvert fall delvis overførbart til oss tobente. Noen ekstra kilo i ryggsekken går bra en stund, men blir merkbart mot slutten av en lenger tur. De tre hestene spilles på samtlige V4-forslag i V4-1.