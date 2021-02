Klosterskogen sesongåpner med internasjonal V65

I kveld er det klart for årets første løpsdag på Klosterskogen og den innledes med internasjonal V65-omgang.

En herlig torsdag står foran oss med stor jackpotomgang i kveldens V64-omgang på Åby der det venter 1 101 516 SEK ekstra i sekserpotten ettersom det ikke ble utbetaling for fire rette på Axevalla tirsdag kveld. Her hjemme venter en meget fin internasjonal V65-omgang på Klosterskogen. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Bergsåker.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterkogen og kveldens internasjonale V65-omgang der det som vanlig er spillestopp kl 18.55. Siden det kun er sju løp på programmet, innledes V5-spillet allerede i V65-3 med spillestopp kl 19.45. Jeg velger å spillle bankerfritt i V65-spillet og tyr til en dobbeltbanker i V65-1 som er et monteløp.

Kapteinen er ubeseiret i monte

V65-1 byr på en herlig duell mellom 5 Kaptein Kuling og 9 Troll Svenn. Kaptein Kuling har startet to ganger i monte og vunnet begge og Troll Svenn har vært med i begge de to løpene. De møttes første i et sprintløp på Momarken 3. mai i fjor (montedebut for Kaptein Kuling). Troll Svenn stod på 40 meter tillegg og galopperte ut mot oppløpet da med en viss seierssjanse. Så var det nytt møte på Sørlandets travpark 5. september i fjor, da stod Troll Svenn på 60 meter tillegg på Kapteinen og var i realiteten sjanseløs til å hente dette. Torsdag kveld står Troll Svenn kun på 40 meter tillegg, men uansett skal Kaptein Kuling stå som favoritt. De to hestene skal være et solid lås i V65-1.

Svak klasse i V65-2

Det er ikke rare klassen på V65-2 som er et varmblodsløp stengt på 500 startpoeng. 1 Florry's Princess har tatt to seire i løpet av sine 53 starter. Begge seirene er tatt på Klosterskogen og begge gangene har det vært sprint. Har tilnærmet optimale forutsetninger i dette løpet og sammen med 3 Twintolouse skiller hoppa seg klart ut i V65-2.

Jessen har vinneren?

I V65-3 blir nok 2 Bøgdis O.S. favorittspilt ettersom denne vant sitt siste løp på Sørlandets travpark og står innbydende til på strek. Men imponerte ikke særlig i det løpet og møter skarpere motstand her. 9 Falcon utfordret Mighty Boy ned hele oppløpet på Bjerke sist, men kunne aldri helt utfordre. Ingen Mighty Boy med i dette løpet og jeg synes 9 Falcon skal stå først på rangeringen i V65-3/V5-1.

Høitomt med mulig banker

Eirik Høitomt vant to av fire løp under onsdagens V4-lunsj på Bjerke og torsdag er hans klart beste vinnersjanse med 2 Valle Gulla i V65-4/V5-2. Hoppa har vist strålende form de siste månedene, men skuffet som storfavoritt på Bjerke nest sist. Tilbake på sitt beste igjen sist, da hun fra 20 meter tillegg utfordret storfavoritten Gompens Hønk reellt på slutten, men var hode bak. Valle Gulla er en motivert favoritt i V65-4, men jeg tar med meg 5 Birk Faks på gardering selv om denne har vært svak i sine to siste løp.

Mer Høitomt i V65-5?

Det er definitivt ikke V75-klasse over V65-5 på Klosterskogen torsdag, men mon tro om ikke Eirik Høitomt sitter bak en ny vinner. 2 Easy Credit blir trolig også favoritt, og er uten tvil blant de beste i dette løpet. Avsluttet meget bra til andre bak Evita Skovsende i sitt siste løp og har en meget passende oppgave foran seg i kveld. 2 Easy Credit blir min DD-banker.



Monster i form

15 hester til start i V65-6/DD-2 der min klare favoritt heter 9 Monster Merete. Fireårshoppa til Merete Viksås har virkelig hevet seg i det siste og vant på meget solid måte nest sist. Fulgte opp med ett nytt sterkt løp i V75-3 på Biri forrige tirsdag. La inn en kort galopp 750 meter fra mål da og mulig at seieren røk på den incidenten. Kom flott tilbake til tredje og er min favoritt i V65-6.