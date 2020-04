Hete objekter rammer inn en knallfin V4-lunsj fra Sverige! To av objektene røpet superform i sitt siste løp! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Bergsåker står for dagens V4-omgang i lunsjen, og dette er en omgang vi liker. Hvor stor utbetalingen blir bestemmer Indra's Secret (V4-2), men med noe usikker form på den finner vi verdi i å spekulere litt. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 6 Homemade Bourbon – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den ser utrolig formsterk ut. Havnet i en dårlig rygg sist, men spurtet VOLDSOMT når lukene kom på oppløpet. Var fulltanket over mål, og den fikk to store pluss i kanten av oss. Blir LIVSFARLIG med bare litt klaff nå. OBS!

V4-2 : 7 Indra’s Secret – Var svak i comebacket sist, og den burde ha vært litt bedre da. Nå rykker Bergh skoene rundt, og det er nesten alltid et STORT pluss på avkom etter Love You. Motivert favoritt som vinner dette om den leverer som best. Vi avstår dog fra å gå ALL IN til den viser litt form igjen!

V4-3 : 9 Grude Tilla – Feilet i den første svingen sist, og havnet blant de siste. Spurtet ordentlig bra til slutt, og den varslet storform. Møter veldig riktig motstand nå, den burde komme seg OK avgårde fra et fint spor, og den er på foto om den fortsetter sin fine fremgang. OBS! Ellers er løpet veldig åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V4-4 : 12 Kurt Cobain – Spennende finale hvor vår ide ikke trenger å bli så mye spilt? Har riktignok hatt sine problemer, men det er snakk om en KAPABEL hest i dette grunnlaget, og den gjør en interessant start etter pause. Joakim Elfving har full form på hestene, og de er «ALLTID» klare direkte. Nå rykker man også skoene bak, og det burde være et stort pluss for denne. Kan runde en overkommelig gjeng. OBS!