Knallfin V4-omgang med start klokken 12.20

Bergsåker disker opp med en herlig lunsjomgang mandag! Vi byr blant annet på et helfrekt objekt som er betydelig forbedret etter at man rykket skoene...

Lerum med DD-FEST på Axevalla 7. juni!

Nøkkelen for å tømme DD-lukene denne søndagen var å banke Southwind Queen (3-valg). Når så stjernesmellen Floris Baldwin (odds 24,35) overrasket, ja, da ble det FEST for de som tok rygg på undertegnedes forslag på kun 6 rekker! Oddsen ble SUPERFINE 105,22, og det minste DD-forslaget til Kr.180 betalte ut Kr.3 156,-. Her er infoen som ble servert på Southwind Queen:

V75-7 : 9 Southwind Queen – Var uvirkelig god nest sist, og da hadde vi 10,5 s 800m på klokken. Sist ble det galopp, og tidlig game over. Står i et spennende smygspor nå, det lukter litt kjøring mellom 4 Mr Southwind/5 Inez Alki, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter…

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Bergsåker står for dagens lunsj fra Sverige, og det er en meget fin omgang vi har foran oss. Vi prøver å jakte tusenlappene med småfrekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 11 Recall Rivner – Interessant innledningsløp hvor vi prøver oss med et frekt objekt. Recall Rivner kom ut skoløs for første gang sist, og virket klart forbedret. Ble da sittende fast med krefter igjen, og så riktig så fin ut i målgangen. Skulle det bli litt tempo på forestillingen her, ja, da er denne alt annet enn ueffen. Balansemessig blir det skoløs som sist. OBS!

V4-2 : 6 Stuve Sky – Må ha en STOR sjanse i et løp som dette. Gikk et strålende løp etter startgalopp sist, og på klokken stod det 26/2000m. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den er kjapp ut på volte, og mot en billig gjeng så tror vi ikke den taper om den bare skikker seg underveis. SPILLES!

V4-3 : 12 H.P.R. Dominica – Var utrolig bra når den vant på en kruttsterk tid nest sist, mens den ikke var like fin sist. Er behandlet etter det siste løpet, og vi regner med at Robert Bergh presenterer en forbedret utgave igjen nå. I et jevnt/spennende løp iler vi til med tipsnikken.

V4-4 : 3 Fire Of Noa – Har ikke slått til for Björn Röcklinger, men siden man fortsetter å starte så er det nok kun små justeringer før den fungerer som den skal. Leverte et sterkt prøveløp sist, balansen er noe justert (sko på alle fire), og på ren kapasitet er dette feltes beste hest. Nå er det endelig duket?