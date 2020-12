Knallfin V64-omgang fra Halmstad

Bankeren blir ingen favoritt? Flere smellfrekke objekter! Vi jakter NY V64-SUKSESS! Du blir vel med oss på moroa?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Halmstad byr på en KNALLFIN V64-omgang i kveld, og vi jakter en ny opptur i V64-spillet. Vinnerhesten 9 Enjoy Banker i finalen er på vei mot superformen, den står i et nydelig smygspor, og vi er klart inne på at dette blir dønn riktig for vår banker. Var faktisk kun et 2-valg når vi la ut våre tips. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 O.M. Escobar – I innledningsløpet blir 1 Exclusive Matter steinhardt betrodd, men er det riktig da? Mistet formen i høst, er behandlet, og best skoløs… Vi spekulerer, og vil varsle for en hest vi likte skarpt etter pause sist. O.M. Escobar spurtet enormt bra via siste indre, og gikk PIGG i mål. Distansen her passer bedre, den er veldig kjapp i vei, og gjør seg ikke bort mot en ganske formløs gjeng. Helaktuell er naturligvis også 10 It’s Time som har et nydelig løp foran seg grunnlagsmessig, og som dessuten har toppform!

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i andeler til Halmstad, og prisene er fra Kr.50 til Kr.750,-.

V64-2 : 4 Best In Show AS – Her er det veldig jevnt/åpent, og vi garderer bredt. Vår ide leverte et bra oppløp sist, og var ikke helt tom over mål. Har vunnet løp med sko før, og den balansen går fint. Knepen favoritt, men dette er altså svært jevnt.

V64-3 : 12 Gaya De Pervenche – Jogget 13,3/2140ma fra tet sist, og var ikke tom på det. Har utrolig mye inne, og på fart kan den virkelig flytte beina sine. Er dessuten vant med å gå med sko på alle fire, og det er ikke akkurat et minus i den tiden vi er inne i nå. Får den bare litt tempo her så blir den alt annet enn enkel å stå i mot, og dette er en hest vi tror MYE på i kveld.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V64-4 : 8 Expensive Attitude – Her kan det skrelle, og vi plukker med oss litt hester. Vår ide var ikke tom etter et passivt opplegg sist, og da travet den altså 14,6/2140ma. Bo Westergaard skal nå prøve denne, og det skal bli spennende å følge den i vinter. Kan fort være ytterligere forbedret, motstanden er ikke veldig hard, og dette kan gå veien om det bare klaffer litt fra et «kaldt spor». OBS!

V64-5 : 1 Irruta Boko – Er kveldens beste objekt, og en hest som bare må prøves. Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, og det ble galopp direkte. Viste 14,8/1500m etter galoppen, før den igjen snublet over i den siste svingen. Det er mulig at den subbete banen ikke passet helt den dagen. Den fungerte fint, og vi likte det vi fikk se. Nå har den fått det løpet i kroppen, og er neppe dårligere i kveld. Er lynrask fra start, og kan umulig bli enkel å fange fra tet i et løp som dette. SPILLES!

V64-6 : 9 Enjoy Banker – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var veldig fin når den vant på en 15-tid i Danmark sist. Virket da ubrukt i mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Har en perfekt oppgave foran seg i finalen, vi tror på tempo, og da skal denne bli tøff å stå i mot til slutt. VI BANKER FREKT!