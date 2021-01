Knallfin V64-omgang med frekke objekter

Bankeren er bare best? Helfrekt objekt lurer alle fra tet? Supersjokk er kraftig på riktig vei i ny regi! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Östersund byr på en spennende V64-omgang i kveld, og det er en omgang som kan gi meget solid betalt. Å finne en "KLINK BANKER" var alt annet enn enkelt, og vi landet til slutt på å banke i monteløpet. 4 Alviano (V64-3) var bunnsolid under sal sist, den elsker denne stilarten, og mot en billig gjeng lar vi det stå til. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Minnestads El Paso – Pleier å levere varene etter litt lengre opphold, og har vunnet 7 av 14 løp direkte ut etter slike opphold som dette. Var brenngod i deler av fjoråret, og mange ville faktisk ha den med i Elitloppet… Har en passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi iler til med tipsnikken!

V64-2 : 9 Waxen – Det pleier å skje litt av hvert i disse kaldblodsløpene i Sverige, og ingen skal bli overrasket om det skreller til her. Waxen er dog feltes i særklasse beste hest, og den gikk ganske bra etter en tidlig galopp sist. Kan ikke møte billigere motstand enn dette, og den må ha en stor sjanse om den bare skikker seg. At den også har fått et løp i kroppen etter pause er kun et pluss. SPILLES!

V64-3 : 4 Alviano – Et svakt monteløp venter, og her finnes ikke de beste hestene og heller ikke de beste rytterne. Favoritten er også her motivert, og var bunnsolid i nederlaget sist. Her er det billigere i mot, rytteren kjenner hesten, og den skal stå først på ranken.

V64-4 : 2 Gullkongen – Trengte løpet etter pause sist, og vi forventer den forbedret i kveld. Kan ikke få en bedre oppgave enn hva som her venter, og viser den bare litt form så vil den lede dette svært lenge. Glem ikke at vi her snakker om en lynrask vallak som vant tre løp i fjor, og som også vant på en 23-tid over denne distansen. Sko på alle fire liker den, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt!

V64-5 : 5 Maiken Tooma – Det kan naturligvis bare være slik at 10 Gaia Barsk (BIKE i dag) vinner dette, men med tanke på at stallformen til Oscar Berglund ikke er den beste så velger vi å spekulere. Vår ide har feltes dårligste rad, og kan umulig bli mye spilt. Vær dog litt OBS på at denne har hevet seg i ny regi, og at den er betydelig bedre enn raden. Satt bom fast som fulltanket i V75’en nest sist, mens den viste 13,4/1000m etter galopp sist. Feilet pga kusken kjørte oppi. Kan sjokke med flyt i kveld!

V64-6 : 9 J.H. Respons – Interessant finale hvor vi prøver oss med en frekkis. J.H. Respons har alltid hatt en veldig bra grunnkapasitet, og den gjør nå en spennende start i regi Daniel Wäjersten. Dette er en av de mest lovende trenerne i Sverige, og han har det med å forbedre hester. J.H. Respons pleier å gjøre fine løp etter opphold, og det er NÅ den bare må prøves. Neste gang kan den være «oppbrukt» som et godt objekt…

