Knallfin V64-omgang med gullobjekter på Solvalla

Bankeren har nydelige betingelser foran seg! Sjokk-duo blir lansert i finalen! Under 10% men beste hesten! WOW, for noen gullobjekter vi har jobbet frem i kveld! Du går vel ikke glipp av dem?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Herlig tirsdagslunsj med godbiter på menyen

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram tirsdag - sjekk våre analyser

Oddstips: Leipzig og Forsberg mener alvor

Superquiz: Bli med i vår Superquiz og vinn gavekort

Julekalender: Sjekk dagens luke

Vi er kommet godt i gang med en innholdsrik uke hvor det store høydepunktet skjer lørdag i Drammen hvor det altså er GULLJACKPOT I V75. Husk også på at det SUPERUKE I DD med ekstra penger i DD-potten til den norske banen. Ellers teller vi ned mot nyttårsaften hvor det er MULTIJACKPOT i V75-spillet, og her vil det MINIMUM ligge over 16 millioner ekstra i sjuerpotten på Axevalla.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Den BESTE V64-OMGANGEN i uken er den som kjøres på Solvalla om tirsdagen. Her får vi oppleve stor sport, men også et stort spill. Når det gjelder kveldens omgang så har vi jobbet frem flere objekter som du vil ELSKE infoen rundt, og her er det bare å lese all teksten nøye. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-5, og her spekulerer vi ikke mot 3 Milligan's School som trolig blir vinket til tet. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Electrical Storm – Det er tydelig at de fleste er opptatt med å handle julepresanger, for denne hadde altså LATTERLIGE 4,5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Da har man rett og slett ikke gjort jobben. Vi mener nemlig at Electrical Storm har en FLOTT mulighet i dette løpet, og at den skal stå først på ranken. Har vært ute i tøffe omgivelser, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Skal gå med i rygger, spare speeden, og med et slikt opplegg så blir den umulig enkel å stå i mot her. KLAR TIPSENER!

V64-2 : 1 Immersive Workout – Jogget 15,4/2120mv etter en sisterunde i dødens sist, og det gjør ikke mange etter den i dette feltet. Er dog en fersk hoppe, og vi vet ikke hvor bra/dårlig den er ut bak bilen. Settes knepent foran 7 Ninja’s Kiss som var lekker til seier sist. Er en lettbeint hoppe med stor fart i kroppen sin. Disse to skiller seg veldig klart ut i et løp hvor det er et ganske stort skille på hestene.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 4 Fire Piston – Er en 2-åring som vi tror kan bli VELDIG bra til neste år. Er allerede lovende, og den har gjort få feil i karrieren hittil. Nå sist kom det en galopp, men da ble det kjørt voldsomt, og det er mulig at det gikk litt i forteste laget for den da. Kommer i kveld ut på en distanse som passer den langt bedre, den blir muligens testet med BIKE, og feelingen vår for seier er meget god. Vår ide!

V64-4 : 11 Sideslip – Har vi jaktet tidligere, men denne skal visst ikke være mulig å få inn. Er riktignok noe variabel, men på ren kapasitet er den med garanti en av de beste i dette feltet. Har vært positiv de siste gangene, og sist ble den altså sittende bom fast som fulltanket. Inntrykket var smellbra, og da møtte den betydelig bedre hester enn hva den møter nå. Med tempo kan det komme en seier, og den er etter vår smak for lite spilt. SKAL MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 3 Milligan’s School – Har en veldig fin oppgave foran seg i kveld, og her blir vel den sluppet gratis til tet av 4 Lexus Dream som normalt er best på kort? Milligan’s School vant veldig enkelt sist, og avsluttet da i 11-fart med krefter igjen. Har blitt en av de beste hestene i vårt naboland, og den skuffer veldig sjeldent. Har dessuten vunnet løp med sko på alle fire tidligere, og den balansen er ikke noe problem. Vi spekulerer ikke, og hamrer inn «SPIKEN»!

V64-6 : 12 Harper Seabrook – Vi tror MYE på fire hester i finalen, og to av de hestene blir veldig lite spilt. Naturligvis trenger vår skrell-ide tempo når den står i et kaldt spor, men vær også OBS på at det er lettere å komme bakfra når det ikke er så enkle baner å springe på. Harper Seabrook er en oppkomling under en rivende utvikling, og en hest som kan bli ordentlig bra neste år. Spurtet STRÅLENDE, og gikk pigg i mål når lukene kom mot oppløpet sist. Da viste klokken 10,7 s 800m, og vi likte den skarpt. KAN OVERRASKE HER! 10 Tabasco CD – Vant enkelt fra tet sist, og vi hadde 12,0 s 800m på klokken. Tredje sist spurtet den helt enormt når lukene kom, og med tidligere luker hadde den vært hakk i hel på 3 Digital Summit som er med her. Står i et perfekt smygspor etter strykning, og dette kan bli dønn riktig. OBS!