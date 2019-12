Knallfin V64-omgang på Solvalla

To bankere! En favoritt og en småfrekk! Sistevalget gikk helsvett mellom galoppene sist... Vi byr på mye snadder til kveldens V64-omgang! Du tar vel rygg?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Gävle: Utfordringer til lunsj

Oddstips: Sjekk våre analyser av tirsdagens viktigste kamper

Målscorerspill CL: Braut Haaland kan bli historisk mot Liverpool

Oddssingel CL: Lyon spilles til herlig odds

Oddstips håndball-VM: Sverige trenger et mirakel for å nå semifinale

Julekalender: Sjekk dagens luke

Vi er kommet godt i gang med en NY uke, og her er det flere SOLIDE høydepunkter du bør merke deg. Allerede i morgen på Bjerke er det JACKPOT I V75-SPILLET, og det ligger en knapp million ekstra i sjuerpotten! På lørdag er det duket for den første "SUPER LØRDAGEN" som Rikstoto har arrangert, og det betyr at vi har TO V75-OMGANGER i vente. Bergsåker er først ut med sin V75-omgang kl.16.20, mens V75-omgangen på Bjerke begynner kl.20.00. Vær OBS på at det er GULLJACKPOT på Bjerke denne kvelden, og dermed ekstra mye penger å spille om.



Lerum med NY herlig fulltreffer! Var du med på oppturen 5. desember?

Det ble som ventet ikke helt lettløst i lunsjomgangen til Bollnäs denne torsdagen, og spesielt ikke når 89-oddseren Kolar Ville supersjokket i finalen. Systemet til undertegnede (fire andeler a kr.500) satt imidlertid som spikret, og betalte ut meget solide 23 742 kr. Tok du rygg?



Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Solvalle disker opp med en knallfin V64-omgang denne kvelden, og det er en omgang vi gleder oss til. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V64-1, og dette løpet taper ikke 7 Marrakesh om den bare fungerer som den skal. Er helt overlegen på ren kapasitet, distansen er et pluss, og vi kan ikke spekulere. ALL IN! Vi velger også å banke 10 Green Mamba (V64-3) som bare er best om den går som på slutten. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 7 Marrakesh – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og går alt riktig for seg så vinner den et løp som dette enkelt. Har vært matchet mot langt tøffere motstand, og dette er en kanon i grunnlaget. Har dog hatt sine problemer i år, og ikke vært like stabil/fin. Kommer nå ut etter knappe to mnd pause, og vi forventer å se en hest som fungerer som den skal. Har vunnet flere løp med sko tidligere, og den balansen er ikke noe problem. Distansen er dessuten kun et STORT pluss. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V64-2 : 8 Uto Broline – Er med garanti god nok på ren kapasitet, men den har ikke akkurat vært enkel å få rundt feilfritt, og sjansene for at den galopperer er naturligvis til stede. Gikk helt svett mellom galoppen sist, og viste da overlydsfart for klassen. Sporet er kun et pluss for nå kan Markus Svedberg ta det rolig ut, og la den få trave seg inn. Prøves som en mulig stjernesmell i et ellers VELDIG åpent løp.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 10 Green Mamba – Gikk strålende etter galopp i debuten for sin nye trener sist, og den varslet toppform direkte etter litt sykdom. Patrik Fernlund er en av de bedre kuskene i dette amatørløpet, og hesten er i de beste hender. Blir det bare litt tempo på forestillingen så må denne ha en TOPP vinnermulighet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på den. Var utrolig nok ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med TAKK!

V64-4 : 9 E.V. Mici – Er den klart beste hesten i feltet, og en hest som skulle ha vært favoritt i spillet. Har vært utrolig bra de siste gangene, og nå sist vant den enkelt fra dødens. Gangen før gikk den også i dødens, men ble da spurtet ned på streken av en smygkjørt hest. Vi tror ikke den taper dette løpet om den er like bra, og for oss er dette en soleklar favoritt. KAN BANKES OM DU ER FREKK!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 3 Västerbo Jolene – Her er det veldig jevnt, og ikke mange av disse er sjanseløse. Vår ide er en hest vi holder høyt, og hadde den stått hos en solid unghesttrener så kunne den fort hatt et grunnlag på den femdoble. Har imidlertid blitt ganske snilt matchet, og det er tydelig at man vil ha denne lenge i løpsbanen. Så smellfin ut etter pause sist, ble aldri kjørt med, og satt fast som fulltanket. Nå skal den bli kjørt med, og ingen i dette feltet er bedre på ren kapasitet. SPILLES!

V64-6 : 2 Love No Pain – Ble grovt sjenert til galopp sist, og var ikke tom når det skjedde. Har ellers levert sterke løp, og nest sist viste klokken 14,5/2000m etter en dårlig start. Har veldig bra kapasitet i forhold til et lavt grunnlag, den står perfekt til, og motstanden skremmer ikke. Favoritten er veldig motivert i et ellers jevnt løp.