Knallfin V65-kveld fra Sverige

Det er SOLID kvalitet på løpene i kveldens V65-omgang fra Solvalla og Jägersro. Vi byr på oppdaterte V65-vurderinger, og husk også at du kan følge løpene DIREKTE og GRATIS!

Sendingen begynner klokken 17.30 / V65-1 begynner klokken 20.30:

V65Xpress er et spill som vi liker skarpt, og alle seks løpene blir altså kjørt på ca en time! I kveld kommer løpene fra Solvalla og Jägersro. Det var ikke enkelt å finne en klink banker i denne runden, og vi endte tilslutt opp med å banke en hest fra spor 8 over en oppjaget sprint... Hesten det dreier seg om er dog den helt overlegent beste, og 8 Hankypanky Peyton (V65-2) tror vi vil vise seg frem direkte etter pause! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 7 Olle Rols – Leverte et sterkt oppløp etter galopp sist (09.9 s 200m), og kom til mål med mye krefter igjen. Da gikk den også 10 s 1000m med den innlagte galoppen… Har blitt matchet i tøffe omgivelser, og er i kveld noe billigere ute. Henger den bare sammen i aksjonen så skal sjansene være gode for at den runder til seier. 6 Ferrari Sisu – Ble toer i fjorårets Derby, og blir hardt betrodd selv om det dreier seg om en årsdebut. Vi er litt skeptiske til disse hestene som har vært med på ALT som unghester, og vil gjerne se dem ta skrittet videre i 5-årssesongen før vi går hardere til på dem. Har trent 13, men akkurat det gjør «alle» hestene til Lugauer, så det skal man ikke vektlegge for hardt. Går dessuten med treningsbalanse og vanlig vogn i kveld. Vi ranker favoritten ned som et 2-valg.



1 Quite E. Wood – Er en veldig bra stayer, og på en LYNRASK bane trenger ikke denne bli enkel å fange. Holder bra form, og har såpass spennende betingelser at vi velger å varsle. 2 Roofie – Var ikke veldig mye dårligere enn Ferrari Sisu når de møttes i 4-årsløpene i fjor, og er i kveld 20m billigere ute. Blir ikke mye spilt, men vær altså OBS at den på utregning er langt mer spennende enn favoritten…

Vår rangering : A : 7 B : 6-1-2 C : 3-4-8-5

V65-2 : 8 Hankypanky Peyton – Var STEINGOD når den årsdebuterte i fjor, og da jogget den altså 13,9/2140ma. Dundret til tet fra et spor seks bak bilen, og den kan åpne når den blir laddet med. Timo Nurmos pleier å ha hestene sine «KLARE» direkte, og rapportene på denne er også fine. Blir det bare ikke helt feil innledningsvis så skal sjansene være store for feltes i særklasse beste hest.

10 Riva Renn – Fikk vi inn som en 20-oddser sist, og salen sov på den da. Husk på at vi her snakker om en hest som i fjor gikk 12 fra dødens, og har MYE inne når den først fungerer som den skal. Blir det feil for favoritten så er Riva Renn igjen het. 5 Pastorns Lady – Holder flott form, og er ikke borte i et løp som dette. Vi blir dog overrasket om den greier å stå i mot tøffingen Hankypanky Peyton om den kommer på utsiden. Kan dog vinne om det blir feil for favoritten.

Vår rangering : A : 8 B : 10-5 C : 7-12-6-11-2-3-9-1-4

V65-3 : 9 Alicia Bore – Er kveldens beste skrellspill, og en hest som bare må prøves. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og blir stadig bedre. Fullførte klart bra på en knallgod tid nest sist, mens den sist aldri fikk sjansen, og ble sittende bom fast. Står i et perfekt smygspor, og blir det bare tempo her, ja, da er Alicia Bore HET! Legg også merke til at den står veldig fint inne i dette løpet grunnlagsmessig. OBS!



4 Virgin Maiden – Satt tidlig i tet fra spor åtte bak bilen sist, og vant enkelt på 12,0. Har aldri vært helt stabil, men skulle den få teten gratis igjen så renner den naturligvis fort unna fra den posisjonen. Disse to skiller seg noe ut. 1 Sunday Sonata – Holder toppform, og gjør nesten bare bra løp. Sist satt hun i fjerde innvendig, og avsluttet positivt i kulissene når det løste seg. Er herdet i ganske tøffe omgivelser, og gjør seg altså ikke bort om det bare klaffer litt på veien. Bak der ranker vi en formtoppet 6 Inez Alki (09,9 s 800m sist) samt tyskeren 5 Nelly Pepper.

Vår rangering : A : 9-4 B : 1-6-5-2-10 C : 3-8-7

V65-4 : 11 Goodwill Pellini – Var utrolig tapper mot en såpass god hest som Make More Cider sist, og den varslet full form etter pause. Er en meget god hest i grunnlaget, og blir det bare litt tempo så må sjansene være store for at den blåser alt. Skal stå først.



10 Lennart Sjöhammar- Innfridde som vår godbit sist, og det var fortjent etter flere bra innsatser. Er igjen helt riktig ute, og er selvskreven ved gardering. 2 Taxi Out – Fikk maks sist, og på klokken stod det 11,3 s 800m. Har møtt MYE bedre hester enn dette de siste gangene, og går ned en klasse nå. Kan være løpets store luring! 9 Manuzio Hanover – Var OK treer bak 8 Eddy West sist, men heller ikke noe mer. Nå rykkes skoene så får vi se om det kan heve den. Kenneth Haugstad sliter med stallformen (1 av 18), men her kan det komme en opptur om den bare løfter seg litt.



3 Visual Condition – Vant enkelt fra tet nest sist, mens den møtte for gode hester sist. Har mer riktige betingelser i kveld, og skal med på gardering. 6 Crash Axe – Gikk et bra løp sist, men fikk heller ikke da vinne. Vi er noe usikker på skallen til denne, men det er vi ikke på kusken som kjører. Hun er nemlig knallgod, og gjør få feil. Skal med om man går utover noen av de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 11 B : 10-2-9-3-6-8 C : 5-7-4-1

V65-5 : 3 Quattro Töll – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den virker gradvis å bli bedre. Fyker til tet, og leder veldig lenge på en «selvsprunget bane»? At den også får på seg en BIKE liker vi, og selv om det ikke er snakk om den beste hesten i feltet så vil den lede dette lenge. OBS! 7 Victory Island – Var langt under pari med sko sist, mens den var knallgod uten nest sist. Trener klart forbedret, og i kveld blir det racerbalanse igjen (skoløs). Er en svært tidlig markering på bongen.

5 Randemar R.D. – Er ustabil, men veldig bra på sitt beste. Har trent fint før denne oppgaven, og i kveld rykkes skoene for første gang. Det er normalt et stort pluss på avkom etter Love You. Outsideren. 1 Eldorado Mearas – Er stadig bedre enn raden, den er kjapp fra start, og fra ryggen til Quattro Töll er den HET om bare lukene kommer! 2 Ganyboy – Fikk maks sist, men gikk altså 10,7 s 800m. Gangen før gikk den 10,4 s 800m, og var da knallgod! Står i et perfekt spor, den er sikret et bra opplegg, og skal med om løpet garderes. 4 Infinitus – Trengte løpet etter pause sist, og den skal være forbedret til kveldens oppgave. Er dønn riktig ute i grunnlaget, og er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å gardere.

10 Sheena’s Boy – Likte vi ikke i varming eller løp sist, og selv om man skal gjøre endringer til denne starten så ble vi veldig usikker på den. Vi vil se litt ordentlige takter i den nye regien før vi heiser den veldig høyt opp på ranken. Dessuten er det utrolig vrient å vinne sprintløp fra bakspor på de banene som vi har nå. 8 Zio Tom Jet – Mistet aksjonen sist, og galoppen kom som brevet i posten. Normalt god nok, men da må den også fungere.

Vår rangering : A : 3-7 B : 5-1-2-4 C : 10-8-6-9

V65-6 : 12 Athos Race – En eller veldig mange. Athos Race kommer ut nybehandlet, den har ikke noe mot langløp, og burde være HET om det bare klaffer litt fra tillegget. Gikk fine løp før pausen, og rapporteres å være om mulig enda bedre nå. Motivert favoritt.



3 Lets Go Again – Avgjorde veldig enkelt sist, og har i det hele tatt MYE inne i forhold til det grunnlaget den har på konto. Leder trolig dette lenge om Mika Forss greier å kjøre etter klokken. 8 On Track He’s Black – Avgjorde enkelt sist, og kom til mål med krefter igjen. Liker langløp, og med den minste flyt så burde den dukke opp i fremste rekke igjen. 13 Alorac Mathbell – Har fått et løp i kroppen etter en liten forkjølelse, og skal være forbedret til kveldens oppgave. Distansen er kun et stort pluss, og den må med om løpet garderes.



15 Joe Hoo Lee – Kommer ut fra Björn Goop sin helt formløse stall, og det er klart at det gjør oss usikker. Nå går dog rapportene i dur, og Goop er dessuten utrolig vrien å ha med å gjøre i disse stayerløpene. Distansen er dog et minus, og det må løse seg i debuten for Goop. 14 Cyrius D’Ariana – Er bare sterk, og den vinner derfor ikke like ofte lengre. Møter stortsett alltid på en som har litt større fart i kroppen sin. Den sterkeste hesten i feltet er derfor kun en outsider. 10 Höwings Unbeatable – Er god nok, men holder usikker form, og vi ranker den derfor en bra bit ut.

Vår rangering : A : 12 B : 3-8-13-15-14-10-9 C : 2-7-5-6-11