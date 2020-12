Knallfin V75-omgang fra Umåker

Bankeren var lekker i ny regi sist! Flere frekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på en solid V75-opptur fredag?

Sendingen starter klokken 14.00 / V75-1 er i gang klokken 16.20



Umåker byr på en SPENNENDE V75-OMGANG fredag, og i dag må bongene være stemplet før klokken 16.20. Vi ligger ikke på latsiden i julen, og har jobbet godt også med denne menyen. Vi klemmer til med et bankerspill direkte, og går altså ALL IN på 5 Nikita Sunrise som vi likte skarpt i debuten for Roger Nilsson.

Ta rygg på følgende:

V75-1 : 5 Nikita Sunrise – Debuterte for Roger Nilsson sist, og var lekker til en helt overlegen seier. Gangen før satt den bom fast som fulltanket på 13,6/2140ma. Har vært matchet mot de beste hoppene i årgangen, og møter relativt billig motstand her. Viste sist at den fungerte perfekt med sko på alle fire, den er trolig ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause, og vår klare feeling er at denne bare tar seg av innledningsløpet. VI BANKER! Velger man å gardere så er det en hest i mot, og det er 10 Mellby Guava. Denne har dog slitt veldig med å avgjøre løp, og har kun vunnet en gang de to siste årene…

V75-2 : 4 Lupin Håleryd – Er noe variabel, men leverer den på sitt beste, ja, da dreier dette seg fort om tet og slutt. Trakk seg MYE fra tet nest sist, mens den var helt overlegen fra samme posisjon tredje sist. Er en BRA hoppe i grunnlaget, og den kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. Er en banker for de med litt is i magen. 10 Kryptonite Zon – Avsluttet meget sterkt sist, og det var også første gang ut for ny trener. Blir nå solid kuskeplusset med Ohlsson, og med tempo feller den mange nedover oppløpet. Motbudet. 1 Shut Up And Dance – Gikk helt OK etter pause sist, men trengte nok det løpet. Ventes forbedret, og kan få det sydd opp fra sitt innerspor. Outsideren.

V75-3 : 2 Moepilen – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og er klart på gang. Blåste til tet vel 1100m fra mål sist, svarte meget gode Buska Blyg, var til slutt sjanseløs mot den, men fullførte uansett godkjent. Var knallgod tidligere i år, og matchet vel så gode hester da. Kan få det fine løpet fra dette sporet, og må passes mot helt riktig motstand. OBS! 11 Pyckolina – Gikk et «UMULIG» løp i comebacket sist, og du verden hvor bra den var. Feilet tidlig, ble så hengt opp i tredjespor, stakk til tet ned mot siste sving, og lekte seg med 8 Nordsjö Vinni… Kjemper med garanti om seieren om ikke det løpet kostet mer enn det smakte. 5 Rappjerv – Er veldig på riktig vei i ny regi, og var strålende til seier sist. Kan senke rekorden sin mye, og fra eventuelt tidlig tet trenger den ikke bli enkel å fange. En soleklar outsider i et svært spennende løp.

V75-4 : 3 Ants In The Pants – Tidlig tet og slutt? Kontret ut meget gode Comand sist, mens den bare blåste rundt feltet på et imponerende sett nest sist. Utvikler seg veldig fint for tiden, og kan umulig bli enkel å fange her. SPILLES! 10 Chestnut Bojje – Er en ordentlig fin fux etter Readly Express, og den har virkelig levert varene på slutten. Har kammet med seg tre seire, og skal bli spennende å følge i 2021. Står ikke tilbake for noen av disse, og det er den vi frykter mest mot vår favoritt. 11 Albert Zonett – Avgjorde sikkert sist, og også dette er en ordentlig bra hest i grunnlaget. Er fikset på siden det siste løpet, distansen er den riktige, og vi plukker den med som en tredjehest på bongen.

V75-5 : 7 Minnestads Ecuador – Er veldig bra, og må ha en STOR SJANSE i et småbillig løp som dette. Ble bakket ned i køen sist, men avsluttet strålende nedover oppløpet, og på klokken hadde vi 11,6 s 800m med mye krefter igjen. Blir det bare ikke helt feil fra et sjansebetont spor så tror vi den vinner, og det er snakk om en soleklar tipsener. 5 Walther På G. – Floppet i debuten for sin nye trener sist, og kan bedre enn hva den viste der. Normalt fyker den til tet, rapportene er fine, og med luringen Magnus Djuse opp i «jollen» så er det denne vi frykter mest. Motbudet. 4 Zooropa – Blir HARDT spilt, og det er også en flink hoppe. Vi tror ikke den greier å svare Walter På G., og dermed blir dette sjansebetont. Favoritten er derfor kun en liten outsider for oss.

V75-6 : 6 Wilmer Gel – Tidlig tet og slutt? Holder toppform, og var meget solid i nederlaget mot gode Amour Amour sist. Støter på en «sliten gjeng» i dette stayerløpet, og det er ikke mange som er tøff nok til å gå frem i dødens her. Favoritten er motivert, men bak denne, ja, da er fakta dette løpet svært jevnt. 14 Vic De Luxe – Kan være skrellen, og en hest som må med bak favoritten. Gikk meget solid etter galopp sist, mens den fullførte fint bak gode Importedfrmdetroit nest sist. Trives ekstra godt når det blir kaldt i været, og mot en ikke så altfor tøff motstand plukker vi den tidlig med på vår bong. 15 Digital Ink – Hadde jogget rundt disse for noen år siden, men har begynt å merke alderen, og er ikke like hard i skallen sin lengre. God til seier sist, men blir uansett kun en outsider for oss.

V75-7 : 3 Stjerne Tore – Har utviklet seg flott i år, og var også god selv om den ikke fikk vinne sist. Kan muligens komme seg ganske tidlig foran her, og da skal det en god hest til for å plukke den ned. 7 Tangen Elvira – Er en bedre hest, og feilfritt kan hun blåse ned favoritten. Holder meget bra form, og monteløpet sist velger vi bare å se bort fra. Det soleklare motbudet. 12 Guli Storm – Gjør jevne fine løp, men uten å vinne. Nå får den opp Magnus Djuse for første gang, og akkurat det er veldig spennende. Han får nemlig fart på det meste, og vi blir alt annet enn overrasket om han greier å riste liv i denne hingsten. Løpets outsider.