Knallfin V75-omgang med millioner i potten

Bankeren er satt opp for oppgaven! Hjemmehåp feier rundt alt til bra odds? Nybehandlet hjemmehest tar opp kampen mot favoritten! Du går vel ikke glipp av våre fyldige V75-vurderinger på lørdag? Husk også at du kan se løpene gratis hos oss!

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V64 Umåker: Stor V64-jackpot med nesten 1,2 millioner ekstra

V65 Jarlsberg: Nå blir det andre boller

V65 Solvalla: Lunsjsnadder på Solvalla

V75 Forus: Se løpene gratis

Oddstips: Markus Henriksen debuterer med hjemmeseier

Spillsenteret: Flott oddsprogram - sjekk våre oddstips

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Lerum med V75-treff på flere siste info-bonger 1. februar!

Undertegnede laget to forskjellige siste info varianter på Åby, og på den ene av disse valgte vi å banke 14 Zenzero Jet (V75-5). På Eksperten ble det fullklaff for totalt 13 bonger med denne som banker, og prisen på bongene var fra Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200) og helt opp til Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750).Utbetalingen ble fra Kr.12 738 til Kr.13 170 på hver av disse bongene.



Lerum med V75-systemfullklaff fra Sverige 26. januar!

Undertegnede kom ikke i mål med de flate V75-bongene, men de tre systeme som ble levert gikk alle inn. Det største systemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.25 316, mens systemene som var noe billigere (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 730,-. Nøkkelen for å komme i mål med disse systemene var Malkin (3-valg) som var en singel utgang for oss!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-omgangen kan du følge i vinduet under. Moroa starter kl.12.00:



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Forus Travbane står for lørdagens V75-omgang, og du kan altså vinne svimlende 13 millioner i denne omgangen! Vi har naturligvis brukt store deler av uken med disse løpene, og gir deg våre beste tips i jakten på storcashen. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-5, og her står 10 Blues Photo alene på bongene. Er en topphest i grunnlaget, den er satt opp for løpet, og runder normalt alt. Dagens beste objekt kommer ut i V75-6, og her har vi god tro på 12 I Am The Tiger som var knallgod etter behandling sist. Får den bare litt tempo kan den blåse alt. OBS!

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 6 Voje Piril – Er en lekkerbisken av en 4-åring, og en hest vi virkelig gleder oss å følge i 2020. Vant fem av seks løp i fjor, og den så strålende ut i banen ved flere anledninger. Har en SKYHØY kapasitet, og er noe for årgangsløpene utover. Nå går treningsrapportene i dur, og man tar turen til Forus med ambisjoner. Vinner direkte etter oppholdet?



8 Fantomet – Var knallgod etter en liten pause sist, og dette er også en 4-åring som vi holder høyt. Henger den ordentlig sammen i travet sitt så dukker den opp på foto, og er en selvskreven gardering. 1 Tønder Ø.K. – Tror vi ikke er mye dårligere, og den har kapasitet til å senke rekorden sin en god del. Kom voldsomt tilbake etter galopp sist, og virker å være på vei mot superformen. Nå skal man endelig lykkes? Kan lede hele veien…



10 Verdals Torden – Er tilbake på sitt beste, og vant enkelt sist. Er brennkvikk fra start, og har trolig kontakt med hestene foran direkte. Er sylvass på ren speed, og en naturlig gardering om man går utover de vi tror mest på. 11 S.K.’S Karsk – Er grunnkapabel, men sliter med kroppen sin. Var meget god etter å ha feilet seg bort på startsiden sist, men heller ikke nå var vi helt fornøyd med den funksjonelt. Er derfor mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 6 B : 8-1-10 C : 11-13-12-7-5-3-2-9-4-15-14

V75-2 : 4 Piece Of Candy – Denne er rett og slett veldig bra, og det vil overraske oss stort om den ikke blir kjørt for seier i et ganske billig løp som dette. Den gikk helt enormt etter en grov galopp nest sist, mens den «badet» hjem seieren på et imponerende sett sist. Gikk da 14,5 s 300m med alt igjen. Har vært dum å snu den rette veien i volten tidligere, men motsatt vei løste den veldig raskt 14.05.2019. Vi håper derfor at den løser like bra nå (andre omvendt), og da burde det bli tidlig tet. Lar seg ikke fange? Prøves som en mulig godbit!



8 N.Y. Lovemelikeyoudo – Var SOLID i nederlaget mot Given sist, og den har bra kapasitet for klassen. Er dog ikke travsikker, og vi ranker den ut som et 2-valg. 5 Jeanet Newport – Har vært bra etter oppholdet, og er en hest som Pål Buer har snakket varmt om. Vi tror den får svar av vår ide her, og dermed er den sårbar. Outsideren. 6 Ixelle Bolets – Er hesten i feltet med størst fart, og den er billigere ute nå. Fikk maks sist, men var uansett helt OK. Kan felle samtlige på speed om det bare klaffer litt på veien.



7 So Superb – Hadde Odd Storetvedt STOR tro på når han begynte å konkurrere med den, men den har vel ikke helt innfridd. Er veldig flink, men har liksom ikke tatt det siste steget. Kommer den seg ut fra et trangt spor i volten så dukker den opp langt fremme i omgivelser som dette. 1 Alice Road – Skal smyge, og er ikke en hest som skal brukes underveis. Kan være på trippelen fra ryggen til vår ide. 11 Welcome – Har vist nedadgående form, og debuterer for ny trener. Den er derfor ikke veldig het for oss.

Vår rangering : A : 4-8 B : 5-6 C : 7-1-11-2-3-10-9

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-3 : 3 Highland Breeze – Gikk et fullt godkjent løp etter pause sist, og tapte kun for Red Shankly R.S. da. Er trolig forbedret med det løpet i kroppen, den er kjapp i vei, og fra dette sporet kan den fort få det fine løpet. Settes småfrekt først. 2 Jailhouse Banker – Vant enkelt som vår banker i Bergen sist, og så forbedret ut etter pausen. Har nydelige betingelser foran seg nå, er lynrask ut, og en kjapp sprint elsker den. Motivert og tidlig. 4 Axe Brogård – Var sensasjonelt god sist, og vant altså med galopp samt en reise i dødens. Er tøft ute i grunnlaget, men prestasjonen sist var såpass bra at vi tør ikke å sage den her. Distansen er dessuten kun et pluss. Outsideren.



8 Harley D.E. – Var bra etter pause sist, og vant etter å ha gjort jobben selv. Står helt kaldt til spormessig nå, og det lukter et tøft opplegg om Hamre gasser fra start. Har dessuten vært litt småsyk siden det siste løpet, og vi ranker den derfor litt ut. 11 Credicone – Varmet veldig fint på Sørlandet etter pause sist, og gikk også et bra løp fra dødens. Er ganske sikkert MYE forbedret med det løpet i kroppen, og blir det en veldig overpace her så kan den rekke frem. 7 Mr. Malando – Er god nok i massevis, men har enda ikke sprudlet i regi Rune Wiig. Har fått to løp i kroppen etter pause, den burde være forbedret inn mot denne oppgaven, og er en tenkbar skrell med Dag-Sveinung Dalen.



10 What You Want – Har Herman Tvedt gjort en strålende jobb med, og spesielt nest sist var den utrolig bra på Jarlsberg. Nå blir det skorykk igjen, den står i gode rygger fra start, og dette kan bli riktig. Er en gardering. 1 Maxundalex – Kommer fra Bergen med superform, men hvor havner den egentlig fra dette sporet? Er i våre øyne mer trippel enn seiersaktuell. Det samme kan sies om 9 Zeen Av Ekbacka som også har meget bra form.

Vår rangering : A : 3-2 B : 4-8-11-7-10-1-9 C : 5-6

V75-4 : 6 Odd Herakles – Er en fantastisk kaldblodshest, og er dessuten veldig hard i skallen sin. Noe som ikke er veldig typisk for avkom etter Moe Odin. Hadde et utrolig fjorår, og dette er den beste «kaldingen» vi har i Norge. Kommer nå ut etter pause, rapportene på den er meget sterke, og vi er litt inne på at det er duket direkte. Fra andre omvendt i volten kan en kompromissløs Tom Erik Solberg sette full fart direkte, og ingen ønsker vel å svare denne? Må ha en stor sjanse!



5 Ulsrud Tea – Holdt unna sist, og gjør jo ikke dårlige løp. Er dog ikke like hard i skallen som Odd Herakles, og ble plukket ned av den i Bergen 26.10.2019. Skulle Odd Herakles være bare noe under pari så er det Ulsrud Tea vi frykter mest. 4 Ingbest – Spurtet strålende bak Ulsrud Tea sist, og ser bare finere og finere ut. Er helt klart trippelaktuell igjen. Bak der ranker vi 3 Troll Solen, og 1 Søndre Jerkeld.

Vår rangering : A : 6 B : 5-4-3-1 C : 2-7

V75-5 : 10 Blues Photo – Avsluttet fjoråret med å ta seks strake seire, og den imponerte stort. Er en hest som virker å være MYE bedre enn grunnlaget sitt, og dette er dagens i særklasse beste banker. Kåre Refsland forteller om en hest som er satt opp for dette løpet etter pause, og han tror på en solid sjanse! Det er sterke ord fra den godeste Refsland. Her er det veldig billig i mot, distansen er kun et pluss, og vi ser ikke helt hvem som skal kunne stå i mot denne tilslutt. ALL IN!

Velger man å spekulere så er det jevne/flinke 5 Bronzini som er aktuell, men denne virker ikke akkurat veldig tøff, og har ingen fordel av distansen? Bak der ranker vi 8 Orlandostile som har skuffet oss litt ut fra de forventningene vi hadde til den.

Vår rangering : A : 10 B : 5-8 C : 9-2-7-4-3-1-6-11

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-6 : 12 I Am The Tiger – Beste hesten, men dårligste sporet. Kom ut etter pause og behandling sist, og leverte et råsterkt løp etter en galopp på ca 20m. Er fort ytterligere forbedret til denne oppgaven, og det at den skal ut på hjemmebane er nok ikke et minus. Får Wiig bare litt tempo her så er denne BLYTUNG tilslutt, og da skal noen og enhver få kjørt seg. SETTES FREKT FØRST! 4 Faust Boko – Har en meget fin oppgave foran seg, og er det bare litt form på plass etter pause så ser dette veldig bra ut på forhånd. Rapportene fra stallen er gode, og fra et fint spor bak bilen er den selvskreven på bongen.



9 Outstanding O. – Står med tre strake, og det er en bra hest. Nå er den ganske tøft ute i grunnlaget, og har heller ingen fordel av å stå bak. Ryggen fra start er også kun middels bra. Outsideren. 2 Ganyboy – Har gradvis blitt bedre hos Wolden, og sist fikk den altså vinne (11,2 s 300m). Fra et nydelig spor er den sikret et bra opplegg, og er en av flere som kan vinne dette. 5 Massive Speed – Har fått to løp i kroppen etter pause, og avgjorde enkelt på en god tid i Sverige sist. Får den gå med i rygger så pleier den å ha solide avslutninger, og skal med på gardering.



1 Gukko Raw – Har fått noen løp i kroppen, og formen virker stadig å bli bedre. Har ikke fått sjansen på slutten, og er bedre enn raden. Luringen Svein Ove Wassberg sitter seg opp, og fra et fint spor kan den storskrelle med luker tilslutt. 10 Blueridge Sun – Er en flink hoppe som har gjort det bra i årgangsløpene. Kommer nå ut mot hingster og vallaker, og selv med gode rapporter i ryggen så ranker vi den litt ut. Bak der ranker vi 3 Come Vacation som fort trenger løp etter en lengre pause? Pål Buer ligger også litt lavt.

Vår rangering : A : 12 B : 4-9-2-5-1-10-3 C : 8-6-7-11

V75-7 : 7 Neslands Faksen – Kommer ut nybehandlet på lørdag, og selv om Kåre Refsland ligger noe lavt etter oppholdet så er denne verdt et forsøk direkte. Pleier nemlig å levere når den er behandlet, og har dessuten passende betingelser foran seg. Er 20m billigere ute kontra 12 Professor Ø.K. fra sist de møttes, og en Neslands Faksen i nærheten av sitt beste kan umulig bli enkel å fange. OBS! 12 Professor Ø.K. – Er feltes beste hest, men kommer ut etter en lengre pause, og er altså fikset på. Djøseland vil nok ikke tømme den direkte, og det kan bli langt frem. Blir hardt betrodd i finalen, men vi ranker den ut som et 2-valg.



1 Alfa Betty – Er VELDIG god når den først har dagen, og er altså behandlet siden det siste løpet. Kan nok under 27 på distansen om den er som best, og det kan være en mulig skrell i hendene til Dag-Sveinung Dalen. 8 Tangen Elvira – Feilet bort en mulig seier sist, og den varslet superform. Er imidlertid klin umulig å regne på, og galoppene er aldri langt borte. Er som vanlig en stor outsider. 6 Ard – Er blitt fikset litt på siden sitt siste løp, og er muligens forbedret. Duger om den leverer på sitt beste, og plukkes med på gardering. 13 Moe Tjalve – Var OK i comebacket sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen. Ventes forbedret, og er en av flere som skal med om man først begynner å gardere.



2 Valle Hugo – Var OK i nederlaget sist, og holder sin fine form. Distansen på lørdag er neppe et pluss, og vi ranker den derfor litt ut. 10 Røster – Er bra på sitt beste, men har en tøff oppgave foran seg, og er trolig maks trippelaktuell.

Vår rangering : A : 7-12 B : 1-8-6-13-2 C : 10-14-4-9-3-5-11

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 1 G. Sola – Taper neppe dette løpet om den bare fungerer, men så var det akkurat det da… Spurtet bra sist, la inn en sisterunde i 29-fart, og det gjorde den uten å fungere som best. Nå er den 20m billigere ute kontra 7 Biffmann Ø.K., og dette ser veldig bra ut på forhånd. SPILLES! 8 Kleppe Vesten – Var bunnsolid etter pause sist, og gikk et sterkt løp i dødens på 7 Biffmann Ø.K. Nå har den fått det løpet i kroppen, den er 20m billigere ute kontra sistnevnte hest, og den skal absolutt ikke undervurderes.



7 Biffmann Ø.K. – Har vært bra i comebacket, og kammet med seg to seire. Er tøffere ute nå, og skal også hanskes med et trangt spor i volten. Kan vinne, men her vil den få kamp! 9 Tem Klingi – Gikk sterkt etter galopp i debuten for Ove Kenneth Karlsen. Er mer enn god nok på ren kapasitet, og feilfritt er den HET. En naturlig og tidlig gardering.

Vår rangering : A : 1 B : 8-7-9-12-10-3 C : 2-5-13-14-6-15-4

V5-2 : 10 Gigant Stephen – Er variabel, men veldig bra når den først har dagen. Spurtet fint nest sist, mens det ble feil sist. Høitomt opp er alltid spennende, og fra et bra spor i volten setter vi den frekt først. 7 Sea The Stars – Er egentlig veldig grunnkapabel, men skuffet igjen sist. Ser dog mye helere og finere ut i kroppen sin, og leverer den som nest sist så dukker den opp helt der fremme.



3 Calle Caviar – Gjorde sitt beste løp i karrieren sist, og er en helt OK 4-åring. Støter på tøffere motstand nå, og er derfor kun en liten outsider. 12 Kissmymuscles – Ble det feil for sist, mens den var bra til seier i løpene før det. Står dumt til nå, men duger i massevis på sitt beste, og plukkes med på alt direkte etter en liten pause.

Vår rangering : A : 10 B : 7-3-12-1-5-6 C : 8-2-11-14-13-15-4-9