Knallspennende V75-omgang fra Sverige

Bankeren er lovende! Dagens beste objekt på under 10%? To mulige storskrell! Örebro byr på en svært spennende V75-omgang søndag, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener.

Det er EN KRONE rekken som gjelder i dagens V75-omgang, og det betyr at det er litt ekstra vrient å løse rebusen. Vi har dog lagt ned flere timer jobb i dagens omgang, og jobbet frem en god del interessante objekter samt en banker som vi tror MYE på. 7 Grayson Sisu (V75-5) er lovende, den blir solid kuskeplusset, og det "stinker" tidlig tet og slutt. ALL IN! Ellers er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 11 Perfect Gede – Er en ordentlig tøffing i grunnlaget, og den skal bli spennende å se igjen etter pause. Er blitt behandlet et par ganger, og skal fungere veldig bra i jobbene. På ren kapasitet er neppe noen bedre i dette feltet, og når en slik hest virker å gå litt under radaren, ja, da er i hvertfall vi på hugget. SKAL MED PÅ ALT! 3 Edmund – Var SOLID første gang ut for sin nye trener sist, og den har ikke gjort mange feil på slutten. Kan muligens komme seg gratis foran her, og fra eventuelt tidlig tet er naturligvis sjansene gode. Med på bongen plukkes også 6 Solkattens Chiron som er kuskeplusset med Jepson.

V75-2 : 10 Felicienne – Her lukter det FULL BØTT fra flere i første rekke, og det kan bli riktig å komme bakfra med sparte krefter i et løp som dette. Vår ide har radet opp med jevne/fine løp på slutten, og er en fin hest i grunnlaget. Blir neppe veldig mye spilt nå, men dette kan altså bli riktig. PASSES! 4 Darling Laser – Blir HARDT betrodd, og er den som tredjesist så kan den absolutt vinne. Her vil det dog bli kjøring, og den er ikke veldig tøff i skallen sin. Skal med på gardering, men vi tør ikke å gå hardere til på den. Leter man helt ute på dypet så kan 8 Bette Streamline være litt spennende. Gikk et bunnsolid løp etter en grov galopp sist, og holder toppform. Nå trekker sporet mye ned, og kusken er ikke den beste. Er derfor kun en liten outsider.

V75-3 : 5 Go Around – Så helt fantastisk ut første gang ut for sin nye trener sist, og så nesten ut som en ny hest i banen. Etter å ha blitt grovt hindret flere ganger underveis så spurtet den helt spinnvilt til slutt, og kom fulltanket til mål. WOW hvor bra den så ut. Nå kommer seieren? 3 E.V. Mici – Blir hardt betrodd her, og det er også snakk om en bra hest. Var dog ikke på topp sist, men rapporteres å være forbedret i jobbene. Er dum bak bilen, og det er ingen garanti for en feilfri start. Bra sjanse feilfritt, men så var det akkurat det da…

V75-4 : 10 Vikens Dome – Er en VELDIG bra hest i grunnlaget, og den er svært spillbar i et billig løp som dette. Var ikke tom over mål på en oppjaget sprint sist, og vi likte den første gang ut for Johan L. Sundgren. Er nå kuskeplusset med Thomas Dalborg, den har fått et løp i kroppen etter pause, og distansen passer dessuten langt bedre. Lar seg rett og slett ikke stoppe? Dette er dagens beste objekt! 5 Mr. Crazed – Kan naturligvis få bløffe dette hjem fra tet, og det opplagte motbudet mot vår herlige ide.

V75-5 : 7 Grayson Sisu – Har kun gjort fire løp, men har innledet lovende, og det er en hest som har en god del inne. Gikk en 15-tid sist, og det på en elendig bane. Etter det løpet fikk den seg en pause, men har trent fint, og Djuse har tro på sin springer etter oppholdet. Hadde et tilsvarende spor på samme bane tredjesist, og da føk den til tet inn på den første svingen. Nå er det Jepson opp i «jollen», og vår klare feeling er tidlig tet og slutt. MÅ BARE PRØVES! Velger man å spekulere så ranker vi 2 Ready Doc, 1 Hubba Og Alone, og 12 Bearicecream bak.

V75-6 : 3 Fossens Bonus – Fullførte fint etter pause sist, og var positiv. Til denne starten skal Magnus Jakobsson sette på et helstengt hodelag for første gang i karrieren på Fossens Bonus, og det kan fort bli helt dynamitt. Er veldig kjapp i vei, og med et helstengt hodelag så blir det tet om den ikke feiler. Settes frekt først. 5 West Wing – Har superform i kroppen, og nå som den er billigere ute må den regnes svært tidlig. Avsluttet knallbra i seiersløpet til Disco Volante sist, mens den ble feil for den med dødens i Propulsion sitt seiersløp nest sist. Tredje sist spurtet den igjen knallbra, og var da hakk i hel på gode elitehester. Er dønn riktig ute her, og den skal med på alt.

V75-7 : 13 Fruska AM – Imponerte på Momarken sist med å vinne enkelt på en bra tid fra dødens. Har virkelig funnet superformen, og nå blir den dessuten enormt kuskeplusset med Jepson. Dette må dreie seg om en stor sjanse, og den står alene på vårt DD-forslag. 5 Jasmin Band – Var OK første gang ut for sin nye trener sist, og det er snakk om en ganske bra hoppe i grunnlaget. Skulle den greie å komme seg foran så kan den naturligvis lede rundt om. Motbudet. 11 Modern Love – Spurtet bra uten å fungere optimalt sist. Har meget fin grunnkapasitet, og er ikke borte om det bare klaffer litt på veien.