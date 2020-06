Kontio fikser V64-suksess på Solvalla

Solvalla står for kveldens V64-omgang, og nesten som vanlig er det solid kvalitet på løpene fra den banen. I kveld jakter vi V64-suksess med en banker som ikke kan få bedre betingelser enn dette...

Solvalla byr på en svært fin V64-omgang i kveld, og nesten som vanlig er det meget god kvalitet på løpene. Når det gjelder kveldens beste banker så dukker den opp i V64-2, og vi kan ikke spekulere mot 1 Ganga Bae. Har rett og slett et tilnærmet gaveløp foran seg, og vi tror hardt på tidlig tet og slutt! ALL IN!

V64-1 : 6 Volocity De Vie – Vi prøver oss med et langskudd i innledningen, og gjør det på en hest som ble sittende bom fast etter pause sist. Hadde normalt godt av det løpet i kroppen, og vi forventer den ytterligere forbedret til denne starten. Distansen er den riktige, den trives på denne tiden av året, og skal helt klart passes. Beste hesten i feltet er 8 Zidane Grif. La inn 11,0 s 800m i prøveløpet, og fungerte finere enn hva vi har sett fra den kanten på lange tider. Debuterer for Nurmos, og håndterer Zidane Grif sporet som den skal, ja, da er den på foto.

V64-2 : 1 Ganga Bae – Er en av de aller beste i årgangen, men gikk likevel ikke mer enn godkjent i finalen på Åby sist. Gangen før var den helt heroisk i nederlaget, og da viste den 10,4 s 800m. Har med enkelhet forsvart sitt innerspor tidligere, og vi tror at den har en god sjanse for tet her. På en lynrask bane som Solvalla taper normalt ikke Gange Bae et billig løp som dette, og er en selvskreven banker.

V64-3 : 10 Martin Tooma – Kan vise seg å være et artig langskudd her. Var kanskje ikke helt på topp i sine siste starter, men har altså hatt en pause inn mot denne oppgaven. Satt bom fast fjerde sist, mot tøff motstand, og da viste klokken 10,6 s 800m. Satt også fast med krefter igjen tredje sist, og også da mot tøff motstand. Har en hel del inne, og tilbake på sitt beste kan den skrelle. OBS!

V64-4 : 7 Awsome Kronos – Er i en helt egen klasse her om den bare traver feilfritt. Oppførte seg veldig dumt før bilen slapp feltet sist, og var borte før moroa var i gang. Gikk et SVETT løp etter denne galoppen, og på klokken stod det 11,8/1600m… Er ikke helt stabil, men er altså veldig grunnkapabel. Soleklar tipsener, og en banker for de frekke!

V64-5 : 11 Ajusco – Var ikke helt flekkfri i aksjonen sin sist, men gikk uansett et meget solid løp etter tidlig galopp. Kom råsterkt tilbake, og på klokken stod det 13,5/1900m… Dukker nå opp i et svært jevnt løp hvor lite vil skille, men blir det bare litt tempo innledningsvis her så kan det fort bli riktig å komme bakfra med sparte krefter. Klar ide i et ellers veldig jevnt løp.

V64-6 : 9 Zaniah Bi – Gikk PIGG i mål etter sene luker tredje sist (10,2 s 800m). Var da hakk i hel på Conrads Rödluva. Så gikk den med treningsbalanse nest sist, og ble heller aldri kjørt med da. Sist satt den litt fast i kulissene mot MYE bedre hester enn dette. Har trukket et nydelig smygspor nå, den er sikret et bra opplegg, og vår felling er at nå kommer seieren. BANKES FREKT PÅ DD!