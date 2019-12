Korteste veien til mål

Vi tror vår banker i dagens lunsjomgang i Drammen leder sitt løp fra start til mål og får revansje for innsatsen sist.

Her er noe av det vi kan by på i dagens lunsj fra Drammen:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

3 Alm Tanaka (V5-2) innledet karrieren med to strake seire tidligere i høst før hun feilet fra seg annenplassen kort før mål på samme bane sist hun var ute da kusken tok en sjanse og gamblet alt på å vinne løpet. I følge eier og trener Stig Økern gikk det litt for fort for henne ved den anledning. Den sju år gamle hoppa er i bunn og grunn travsikker og rask fra start. I Drammen er det som kjent en stor fordel å sitte foran, og skulle hun komme seg tidlig til tet, tror vi løpet er kjørt. Normalt en god vinnersjanse!

4 Time For Money (V5-4) har vært forfulgt av utur og skal være langt bedre enn hva raden gir inntrykk av. Svenskegjesten har fått ett løp i kroppen etter lang pause grunnet en halsoperasjon og kan ventes en god del forbedret denne gang. Har en overkommelig oppgave på papiret, og feilfritt er han høyaktuell i dette selskapet. Et tidlig kryss!

4 Krovar (V5-5) hadde en fin sesong i 2018, men i år har han slitt litt med å følge opp og kommer nå tilbake igjen etter drøye tre måneders løpspause. 7-åringen trener i følge rapportene fint og var god sist gang han kom tilbake etter skade. Han er behandlet siden sist og selv om løpet er småtøft grunnlagsmessig anbefaler vi en tidlig markering i rute 4 i V5/DD-2.

