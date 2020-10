Kos med Dalen på Klosterskogen

Kapasitetstraveren Stjerne Kos blir vår V65-banker på Klosterskogen i kveld.

Vi nærmer oss en flott trav- og galopphelg. Lørdag er det flere storløp på menyen når Bergen travpark byr opp til V75-fest. I tillegg er det jackpotsøndag. Hele 4 715 977 SEK ekstra i sjuerpotten i V75 på Axevalla og 282 284 SEK ekstra i sekserpotten på Bro Park.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en flott torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Kalmar. I kveld er det en meget spennende V65-omgang på Klosterskogen i Østersund jakter Rolf Lerum nye V64-gevinster etter sin meget innbringende tirsdagskveld på Jägersro.

Lerum med supertips på Jägersro i V64 13. oktober - kr 480 ble til kr 7 807

Rolf Lerum leverte serverte meget sterke tips til gårsdagens jackpotomgang i V64-spillet på Jägersro. Hans herlige banker, Nadal Coger (3-valg i V75-4 ), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. V64-forslaget med innl.pris på kr 480 satt som et skudd, og betalte ut meget flotte 7 807 kr

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Klosterskogen og kveldens V65-omgang. Spillemessig er det alltid interessant på Klosterskogen og kveldens V65-omgang er ikke noe unntak. Jeg fant min banker i V65-4/V5-1.

Kos med Dalen

Dag-Sveinung Dalen var meldt både på 2 Stjerne Kos og 1 Rive Ruska i V65-4/V5-1. Han valgte førstnevnte og det blir også avgjørende for vårt bankervalg i løpet. Stjerne Kos satt bom fast med tilsynelatende veldig mye spart i V75-løpet på Forus forrige lørdag og har et skyhøyt toppnivå. Står ypperlig til spormessig i kveld og er vallaken på humør, skal han legge dette feltet på rygg. Jeg går all-inn og bankerspiller 2 Stjerne Kos både i V65 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hop med frekk DD-banker

Vidar Hop hadde en strålende onsdagskveld på Bjerke i går. Han infridde med storfavoritten Spang Ole i V75-5 og han skrellvant med en kanongod Thai Knight i V75-7. Hop er på plass i Skien i kveld og har noen spennende oppsitt. Ikke minst med 7 Catch A Volo i V65-6/DD-2. Den Lars Magne Søvik-trente fireårshoppa har hatt en skuffende sesong, men har blomstret igjen i det siste. I V65-6/DD-2 vil 1 Fougeux bli ganske klar favoritt, men denne kommer til å bli overflydd fra start. Vidar Hop vet nok dette og selv fra sjuendespor, er det tetmulighet for Catch A Volo i kveld. Jeg synes det er verd å prøve henne i DD-spillet og velger 7 Catch A Volo som min DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Skrellpotensial i V65-1

V65-1 er uten tvil kveldens spillenøtt. 7 Borka Støvern kommer til å ende opp som klar spillefavoritt når vi nærmer oss spillestopp i kveld. Men dette er ikke en hest å stole på. Ble disket for galopp både tredje sist og nest sist, og var riktignok strålende i seiersløpet sist på Sørlandet, men galoppfaren er overhengende. Jeg synes løpet er åpent og tar med seks og sju hester på de større V65-forslagene.

Kolle har beste hesten, men.....

Ingen tvil om at Lars Anvar Kolle sitter bak den beste hesten i V65-2 i form av 8 Mighty Star. Men fireåringen som trenes av Per Gottling står ytterst bak bilvingen og har galoppert seg bort i sine to siste løp. Det skaper usikkerhet. Spennende til i førstespor står formsterke 1 Farrah Diba og Vemund Madsen Drolsum. Det er svak klasse på V65-2 og disse to hestene skiller seg klart ut.

Mer fra Solberg/Hop

En del spillere vil nok gå på 3 Zenato i V65-3 som sin banker i kveld. Men Mikkelborg-traveren svek fra tet sist og skuffet mye da. Galopperte også fra start sist han gjestet Klosterkogen. Spennende i dette løpet er 1 Double Genius som debuterer i regi Fredrik Solberg og han presenterte en meget opplagt Thai Knight på Bjerke i går kveld. Vant tre løp som treåring i fjor, men i år har det ikke fungert i det hele tatt. Solberg er fornøyd med det hesten har vist i trening og Double Genius er et av flere spennende motbud mot Zenato i V65-3.

V75-klasse på V65-5/V5-2

Mye bra hest er på farten i V65-5/V5-3/DD-2 der 6 Jackson Avery blir min favoritt. Erlend Rennesviks seiersvant vallak har vunnet halvparten av sine løp, men har gjennom hele karrieren blandet veldig gode prestasjoner med mindre gode prestasjoner. Enorm i seiersløpet nest sist i V75 på Sørlandet, for så å klappe helt gjennom i et tøft V75-løp på Rättvik i sin siste start. Har fått hvile etter det løpet og gjør nå sitt første løp etter 2 1/2 måneds pause. Men motstanden er tøff og jeg betaler for fem hester på mine V65-forslag.