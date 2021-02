Kristian Malmin er nøkkelkusken i onsdagens V4-lunsj på Bjerke

Kristian Malmin kusker tre hardt betrodde hester i onsdagens internasjonale V4-lunsj, der vi byr på dobbeltbanker i V4-1.

Spillemessig er det ingen tvil om at V86-omgangen på Solvalla/Jägersro er det klare høydepunktet onsdag. Det er 21 millioner i premiepotten og flotte spilleløp hele veien. Men onsdag varter også Bjerke opp med internasjonal V4-lunsj med forventet bra omsetning.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bjerke og V4-lunsjen vi heretter skal konsentrere oss om i denne artikkelen. Spillestopp er som vanlig for den såkalte "svenske lunsjen" kl 12.20. Kristian Malmin er uten tvil omgangens nøkkelkusk, da han kusker tre hester som blir hardt betrodd i sine respektive løp. Jeg spiller bankerfritt med dobbeltbanker allerede i V4-1.

Malmin eller Rennesvik?

5 Donato Frecel (Erlend Rennesvik) og 6 Present Tile (Kristian Malmin) skiller seg klart ut i V4-1. Førstnevnte viste hvor bra han er da han vant et V75-løp på Bjerke i slutten av november og har stort sett vært kusket av sin trener Anders Lundstrøm Wolden. Onsdag tester Erlend Rennesvik hesten for første gang. 6 Present Tile med karrieren første seier på Biri forrige onsdag. Måtte gå utvendig for Hera B.R. hele veien, men viste styrke ved å kneble denne. Jeg setter 5 Donato Frecel først på min rangering og åpner med dobbeltbanker i V4-1.

Alle skal med i V4-2

Maks 600 startpoeng er forutsetningene for V4-lunsjens eneste kaldblodsløp i V4-2 og selv om det er sprint, kjennestegnes ikke veldig mange av de seks startende av særlig vinnersting. 3 Bonus Diamant debuterer i regi Marius Høitomt og vant to løp på 11 starter i Sverige i fjor. I mangel av noe bedre, setter jeg hesten først på min rangering, men tar med alle seks på samtlige V4-forslag.

Frekk DD-banker fra stall Hamre

Kristian Malmin kommer nok til å bli ganske klar favoritt med 7 French Coffee i V4-3/DD-1. Fireårsvallaken kommer til Bjerke med to strake seire, men imponerte ikke spesielt i seiersløpet sist. Jeg syner favoritten og lanserer 4 Lucky Strongbow som min favoritt. Ble svært passivt kjørt i årsdebuten på Sørlandets travpark for drøye to uker siden og satt bom fast stort sett hele veien. Frode Hamre er veldig opp på sin hest foran onsdagens løp og kusk Joakim Rasmussen vil være nok vesentlig mer offensiv nå. Jeg prøver meg på 4 Lucky Strongbow som en frekk DD-banker.



Malmin har mer på lager

Fint spilleløp venter i V4-4/DD-2 og her synes jeg 4 Mara Boudream og Kristian Malmin har en passende oppgave foran seg. Hoppa kjempet på strålende fra dødens på Patrimony på Biri forrige onsdag, men kom seg ikke forbi og tapte knepent. Ikke spesielt mye tøffere imot onsdag og Mara Boudream er min favoritt i V4-finalen.