Kung Åke innfrir med en frekk V75-banker

Tet og slutt for vår frekke banker! Høyinteressante objekter i en svært vrien omgang! Her går det fort mot en meget solid utbetaling! Du tar vel rygg?

Lerum med SOLID fulltreffer 21. desember - Kr.980 ble til Kr.16 215!

Stålbankeren i V4-spillet, E.V. Mici, innfridde som ventet, og dermed satt undertegnedes store V4-bong svært godt dekket i de siste avdelingene. Etter at et 5-valg, 8-valg, og 7-valg vant de tre påfølgende avdelingene ble det bra med kroner for de som tok rygg på den store V4-bongen til Örebro. Her kunne man nemlig hente ut hele Kr. 16 215,-. Vi gratulerer de som tok rygg.

Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Bollnäs står for dagens V75-omgang, og i dag er det EN KRONE REKKEN som gjelder. Det betyr at det er litt ekstra vrient. Vi spiller med frekke bonger i jakten på JULECASHEN, og går ALL IN på 5 Guidetti (V75-2). Gikk klart bra etter pause sist, er brennkvikk ut bak bilen, og her satser nok Åke Svanstedt på å lede hele veien! Ellers vrimler det av spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 10 No April Fool – Det er et ganske klart skille på de beste målt opp mot de nest beste i innledningsløpet, og vi går relativt tynt. Ideen kommer ut fra formstallen til Nicklas Westerholm, og han har fått ordentlig sving på sakene etter at han byttet gård. Er kommet der hvor Robert Bergh holdt til før, og hestene går altså som toget. No April Fool har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og en seier burde være rett rundt hjørnet. Slår til i dønn riktige omgivelser? SPILLES!

V75-2 : 5 Guidetti – Fyker til tet, og siden er dette over? Etter pause sist ble den hengt opp i sporene, og etter hvert bakket ned i køen. Gikk fullt godkjent i kulissene, selv om det ble maks tilslutt. Er normalt MYE forbedret med en blåser i kroppen, den er lynrask fra start, og dessuten kuskeplusset med Åke Svanstedt. Vi tror på en TOPP MULIGHET for dette frekke objektet.

V75-3 : 2 Daughterofdarkness – Har vunnet tre løp i karrieren, og ved samtlige anledninger har den hatt sko på alle fire. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og vi har likt den godt ved begge anledninger. Fikk aldri skikkelig fritt frem i tåken nest sist, mens den ikke var tom etter sene luker sist. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, og dette ser rett og slett utrolig riktig ut på forhånd. MÅ BARE PRØVES!

V75-4 : 5 Cristina Speed – Spurtet meget solid sist, og kom til mål med krefter igjen på tanken. Tiden ble også sterk. Dukker her opp i svært billige omgivelser, og leverer den som sist er sjansene store for seier. Skal stå først på ranken. For de som leter litt på dypet, ja, de skal plukke med 3 Ella Victorystone. Denne virket veldig forbedret etter pause sist, og ble sittende bom fast som fulltanket. Kusk i mot, men fra et bra spor så er den likevel litt spennende.

V75-5 : 2 Hägern T.H. – Småskummelt løp hvor streken har veldig riktige betingelser. Vår ide er humørbetont, og gjør litt som den vil. Etter pause sist gikk den et løp på det jevne, men det gjorde nok også godt. Får opp supertalentet Magnus Djuse nå, og kanskje greier han å vekke litt ordentlig liv i denne? Kan ikke få spesielt bedre betingelser enn hva som venter, og distansen skal heller ikke være noe problem. PLUKKES MED PÅ ALT!

V75-6 : 2 Primus Altero – Har nesten bare gjort fine løp på slutten, og den var også klart godkjent i nederlaget mot gode Whelk sist. Liker å gå med sko på alle fire, og det er et pluss i et løp som dette. Er middels fra start, og fra innersporet er den sikret en bra reise. Blir skummel om det bare løser seg tilslutt, og er en av flere som kan vinne dette løpet.

V75-7 : 10 Linda’s Girl – Var veldig tapper i nederlaget sist, og er endelig på riktig vei? Er i bunn og grunn en knallgod hoppe, men som ikke har vært like bra i år som i fjor. Et bakspor gjør ikke noe om det bare blir litt tempo, og med tanke på at det også er meldt om krevende forhold så trenger det ikke å bli feil å komme bakfra i et løp som dette. Slår til som en godbit?