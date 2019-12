Kvasnes rir jackpotbankeren på Momarken

Det er JACKPOT i kveldens V65-omgang på Momarken og 302 594 kr ekstra i sekserpotten.

Det er uten tvil V65-omgangen på Momarken i kveld som er det spillemessige høydepunktet på travfronten denne tirsdagen. Det ble favorittpreget på Leangen mandag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed ligger det 302 594 kr ekstra i sekserpotten på Momarken i kveld. I tillegg til V65-løpene på Momarken, byr tirsdagen på V64-kveld fra Jägersro, mens Mantorp er vertskap for V4-lunsjen fra Sverige.

Lerum med solid fulltreffer i V64 på Eskilstuna 2. desember!

Lerum med solid fulltreffer i V64 på Eskilstuna 2. desember!

Rolf Lerum kom ikke i mål på de flate kupongforslagene til V64-omgangen på Eskilstuna mandag kveld, men på systemet på Eksperten (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling.

Men nå skal det handle om Momarken og V65 og her er det altså JACKPOT i kveld. 302 594 kr ligger ekstra i sekserpotten og jeg lanserer to bankere på de fleste V65-forslagene. Min hovedbanker kommer ut i V65-2.



Kvasnes er stor optimist med rette

V65-2 er et monteløp der 4 Concerto De Lou og Kristine Kvasnes har en meget flott oppgave foran seg. Vallaken debuterte i regi Kristine Kvasnes i et monteløp på Biri 10. mai og vant det løpet overlegent. Ble så strøket fra en tiltenkt start tre uker senere og var først tilbake i løpsbanen på Bjerkes V75-lørdag for drøye tre uker siden. Det var et travløp der eier Lars Raaum selv kusket. Fikk en tung sisterunde da, men holdt farten strålende til andreplass. I kveld er det altså monte igjen og Kvasnes er stor optimist på forhånd. Støter på flinke 6 One Shot Only, som er bra. Men jeg setter min litt til Kristine og lanserer 4 Concerto De Lou som min hovedbanker i V65-spillet på Momarken i kveld.

Maren vinner igjen?

Det skal også være meget god vinnersjanse for 9 Voje Maren i V65-5/V5-2/DD-1. Det er Oaks-bonus for fireårige kaldblodshopper og hele 60 000 kr venter vinneren. Øverdal-hoppa lyktes ikke i Hoppederby, men har vist knallform etter det. Nest sist ble det seier i Veikle Balder-cup finale på Biri og sist ble det seier i Oaks-revansjen på Momarken. Er formen konservert siden det løpet, må det være solid vinnersjanse påny. Jeg bankerspiller 9 Voje Maren på de tre minste V65-forslagene, i DD-spillet og i V5-spillet.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men på det aller største V65-forslaget betaler jeg også for nestfavoritten 11 Dale Anne. Satt i tet i Oaksrevansjen sist, men klarte ikke å svare Voje Maren da. 2100 meter er nok en fordel for Hoppederbyvinneren.

Bendiksen har en bra hest

I V65-1 synes jeg fire hester skiller seg litt ut og min favoritt heter 5 Tayno Destrier som har den fargerike amatørkusken Per-Ivar Bendiksen i sulkyen. Det er en bra fireåring dette som vant både tredje sist og nest sist, begge gangene fra dødens. Sist fikk hesten et tungt løp og galopperte tredjeplassen kort før mål. Klaffer det litt bedre med posisjonene i kveld, kan de bli ny seier.

Åpent i V65-3

Kaldblodshester med grunnlag inntil 90 000 kr setter hverandre stevne i V65-3/V5-1 og her er det jevnt mellom flere. 11 Talomen Ø.K. har et fint løp på papiret og blir min favoritt, til tross for 20 meter tillegg. Vallaken har møtt bedre hesten enn dette i det siste og treffer voltespesialist Gunnar Austevoll fra start her, kan hesten sitte fint på det direkte.

Favoritten vinner fra tet?

Favoritten vinner fra tet?

I V65-4/V5-2 er det bra vinnersjanse for favoritten 6 Amazing Case og Frode Hamre dersom de når teten fra et litt sjanseartet spor. Hoppa har gjort en rekke fine løp i år, men er nok ikke i absolutt toppform. Samtidig er det billigere imot i kveld, men favoritten er sårbar fra eventuelt dødens. Jeg spiller fem hester i dette løpet.

Åpent Oaks-bonus for de varme

Også varmblodshoppene har sin Oaks-bonus i kveld, men i motsetning til for de kalde, er det klart mer åpent i dette oppgjøret som er V65-6/DD-2. Favorittene står på 40 meter tillegg og det er alltid sjanseartet i denne type løp. Frode Hamres 9 Rebella Matters er nok uansett en motivert favoritt og klaffer det sånn noenlunde underveis, skal det være bra vinnersjanse. Jeg velger uansett å streke for sju hester på de to største V65-forslagene.