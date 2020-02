Legger på til tre

Fem år gamle Birk Faks har innledet året med to seire på tre starter. Vi tror den tredje fulltrefferen kommer i kveld. Motstanden er ikke noe verre enn sist på Bjerke.

Her er noe av det vi har å by på til kveldens V65-runde på Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg:

5 Birk Faks (V65-1) tror vi innleder V65-veddemålet på Jarlsberg i kveld. 5-åringen har vist solid form i det nye året med to seire og èn annenplass. I nederlaget nest sist på Bjerke fullførte han meget bra etter dødens den siste runden i løpet gode Lættis vant. Sist hadde han full kontroll til slutt på samme bane, selv om konkurrentene nærmet seg til slutt. Motstanden er ikke noe verre denne gang. Vi tror han sitter tidlig i tet og styrer begivenhetene til mål er passert. Alt i alt en veldig bra vinnersjanse!

4 Per B. (V65-4) blir vår støttebanker for kvelden. Lome Elden-sønnen er sterk og tøff og tåler som kjent å gjøre det meste selv underveis i løpene. Per B. var knallgod da han vant for samme kusk her på Jarlsberg like før jul og vant tross alt halvparten av sine starter i 2019. Han var også god toer i årsdebuten på Färjestad i sin siste start. Feilfritt tror vi det er snakk om en vinner!

5 Stealth (V65-2) er det litt vinn eller forsvinn over. Hamre-traveren har startet fire ganger og vunnet to av de. De to andre gangene har han feilet seg vekk. Dersom han går feilfritt tror vi han tar seg av dette, men helt til å stole på er han fortsatt ikke. Kan være en frekk banker.

4 Turbo Lins (V65-5) møter et par skarpe konkurrenter, men er jevn og flink og holder sin flotte form. Sist hadde han blitt toer hvis ikke kusken hadde bakket ham ut fra ryggen. Hvis det klaffer litt med løpsopplegget, tror vi han er med og kjemper om seieren.

