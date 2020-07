Lekker lunsj på Bro Park

Bro Park byr på V4 og V5 i lunsjen onsdag, og ingen skal bli overrasket om det vanker bra med kroner til de som løser disse rebusene. Våre eksperter spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene!

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:





Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:

To av Skandinavias beste hester skal ut og lufte seg på Bro Park onsdag. Det dreier seg om Niels Petersen trente 1 Kick On og Cathrine Erichsen trente 6 Duca Di Como i V4-3. Begge de to norsktrente hestene hadde et nappetak sist de møttes, med Kick On som vinner. Nå er det 150 meter kortere, og det kan kanskje gjøre at plassene byttes om.

Samme trenerduo har også favorittene i V4-2. Det blir spennende å se 6 Irish Prosecutors første start i Niels Petersens regi. Den har vært på skadelisten, men er tilbake nå. Samme eier har også den svenske derbyvinneren Bullof Wall Street, som også ble flyttet til Petersens stall før sesongen. Irish Prosecutor møter Cathrine Erichsens gode hoppe 5 Debbie Dawn, så det blir ingen enkel oppgave.

V5 spillet er av den vriene sorten. I V5-2 har vi mest tro på 5 Alsimsaam og 6 Quicksteps Bloom. Quicksteps Bloom på bunnvekt kan være en morsom ide. I V5-4 har vi mest tro på toppvekterene 1 Mr Tooma Global og 2 Carry On Deryck.



V5 spillet avsluttes med et araberløp. Det er ofte vanskelig å vurdere disse løpene, men avslutningen til 5 LS Max Factor imponerte oss sist.