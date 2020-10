Lekker lunsjomgang med godbiter på menyen

Boden disker opp med en åpen og spennende V4-lunsjomgang tirsdag. Vi har jobbet frem flere svært interessante objekter, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Boden står for dagens V4-lunsj, og det er en omgang med et solid potensial. 7 Dante Godiva (V4-3) kan naturligvis innfri som storfavoritt, men på den store bongen plukker vi med en mulig godbit ved siden av. De tre øvrige løpene er alle jevne/åpne, og der kan det skrelle. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 11 Rowena Crown – Debuterte for Jesper R. Nilsson sist, og den fullførte solid etter en sluttrunde i dødens. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, motstanden er overkommelig, og kusken god. PASSES! 1 Udo Frontline – Ble sittende bom fast sist, og er stadig bedre enn raden. Rader ikke opp, men den har form til å vinne. Plukkes med fra et fint spor.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V4-bonger/systemer til Boden på Eksperten



V4-2 : 9 Okinawa Roc – Er ekstremt formsterk, og fortjener virkelig en seier. Ble sittende bom fast nest sist, mens den spurtet veldig bra etter sene luker sist. Gikk da pigg i mål. Her er det ikke veldig hardt i mot, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være gode. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 7 Dante Godiva – Er den helt overlegent beste hesten her, og den var dessuten knallgod til seier sist. Vinner dette om den skikker seg, og det er en veldig motivert favoritt. På de litt større bongene plukker vi med oss 11 Antonio America. Er egentlig en svært grunnkapabel hest, og nå får Mats Djuse teste den. Er dessuten noe bedre enn raden, og opplagt en tenkbar skrell om favoritten skulle røre det til for seg.

V4-4 : 13 Gun De Chanlecy – Er egentlig en lovende 4-åring som det ikke har klaffet helt for i år. Kommer nå ut etter pause, og dukker opp i dønn riktige omgivelser. Får også opp Mats Djuse, og det synes vi er spennende. Settes først i et ellers veldig åpent oppgjør.