Lekker V4-lunsj fra Skive

Nytt snadder er jobbet frem til løpene fra Skive. Vi byr blant annet på et HETT objekt mot en av dagens tyngste favoritter... V4-suksess i vente?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Skive innleder uken med en spennende V4-omgang til lunsj. Vi har som vanlig jobbet godt i arkivet, og byr på flere luringer. Dagens mest åpne løp er V4-4, og der kan det meste komme. Det løpet helgarderer vi. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 6 I Want It All – Har ikke gjort mange feil i sin korte karriere, og det er snakk om en ganske talentfull hoppe. Avsluttet klart bra sist, og selv om det ikke ble seier er det ingen fare med formen. Har en OK oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi føler at favoritten er motivert. Bak favoritten er det ganske jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg litt hester.

V4-2 : 9 Perfekt Gehør – Her er det jevnt mellom fem hester, og samtlige får plass på våre bonger. Ideen dukker opp etter en velfortjent pause, og det skal bli spennende å se om Flemming har funnet formen på Perfekt Gehør igjen. Står nemlig perfekt inne i dette løpet, og motstanden er den riktige. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 8 Danger Dynamite – Var ikke langt bak Even Steven sist, og møter ingen av et slikt kaliber her. Står dessuten perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Senker favoritten, og slår til som en godbit?

V4-4 : 4 Darling Blåbjerg – Finalen er veldig åpen, og her plukker vi med oss ALT! Ideen blir neppe mye spilt, og når vi la ut dette tipset var den kun et 10-valg. Vant sikkert nest sist, og gikk PIGG i mål etter sene luker sist. Har funnet formen, og skal passes. Løpet ellers er altså veldig jevnt, og vi anbefaler en bred gardering.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.