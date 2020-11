Lekker V4-lunsj på Färjestad

Färjestad disker opp med en herlig V4-lunsj mandag, og dette gleder vi oss til! Interessante objekter er jobbet frem, og favorittene skal få kjørt seg! Du går vel ikke glipp av våre godbiter til lunsj?

Vi har en SVÆRT INNHOLDSRIK uke foran oss, og nå blir V86 hver onsdag et fast innslag. V75-omgangene på Bjerke hver onsdag er flyttet til tirsdagen, og her vil en eventuell alenevinner få tre millioner ekstra. Førstkommende tirsdag er det dessuten en JACKPOT på en million kroner i V75-spillet. Lørdag er det igjen GULLJACKPOT, og det er skrellbanen Klosterskogen som står for løpene.

I tillegg til dette så er det også DOBBEL V64-JACKPOT fra Mantorp i kveld, og der ligger det 1 710 285 ekstra i sekserpotten. Lørdagskveld er det dessuten JACKPOT i V65-spillet fra Harstad, og der ligger det 570 690 ekstra i sekserpotten.

Färjestad sparker i gang en ny uke med en LEKKER LUNSJOMGANG. Vi har som vanlig jobbet godt i arkivet, og er veldig sugen på en saftig opptur direkte denne uken! Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 3 Atlas Font – Var et lekkert skue i oppvarmingen sist, og det lyste litt ordentlig klasse av den. I selve løpet ble det dessverre tidlig galopp, og game over. På ren kapasitet er trolig denne helt overlegen, men vi vil gjerne se den oppføre seg før vi går ALL IN. En hest som kan overraske om favoritten skulle røre det til for seg er 6 Janssons Frestelse. Den jogget 13,5 fra tet når den vant tredje sist, og det er en effektiv tetløper om den først kommer seg foran. Nå rykker man dessuten skoene på alle fire, og det er denne vi frykter mest mot favoritten.

V4-2 : 2 Oopsy Daisy Baby – Helskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide har fått to løp i kroppen etter den skiftet regi, og den spurtet ordentlig bra nedover oppløpet etter et passivt opplegg sist. Kom da til mål med krefter igjen, og vi gav den et stort pluss i kanten. Til denne starten rykker man skoene, den står i et perfekt spor, og må med på alt av seriøse bonger.

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

V4-4 : 10 Toreador – Interessant finale hvor vi prøver oss med en ordentlig frekkis som vår tipsener. Toreador er en grunnkapabel traver som har fått to løp i kroppen etter pause, og som er solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson nå. Er rett og slett veldig bra når den først har dagen, og den kan overraske mot helt riktig motstand. PASSES!