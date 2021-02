Lekker V64-kveld fra Sverige

Bankeren vant direkte for sin nye trener sist! Helfrekt objekt går under radaren! Du blir vel med oss i jakten på V64-kronene i kveld?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Östersund står for kveldens V64-omgang, og det er en ordentlig flott omgang som venter. Vi byr på flere interessante objekter, og bankeren taper vel ikke? 3 Xanthis De Roi (V64-3) har nemlig smellfine betingelser foran seg, og dette dreier seg normalt om tidlig tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Coucher Du Soleil – Er den helt overlegent beste hesten i innledningsløpet, og den vinner trolig dette fra dødens om den skulle få svar. Var med på ganske tøff kjøring fra start sist, og feilet da på den første svingen. Kom sterkt tilbake, og avslørte igjen sin flotte kapasitet. Har motstandsmessig et gaveløp foran seg i kveld, og taper ikke om alt går riktig for seg. Er en motivert favoritt.

V64-2 : 7 Åsa Klipp – Tre hester skiller seg noe ut, og vi låser dette løpet på disse tre. Ideen dukker opp etter en lengre treningspause, og på ren kapasitet duger den svært godt i et løp som dette. Kommer ut fra formstallen til Persson, den har møtt bedre hester enn dette tidligere, og feilfritt må den ha en bra sjanse. Plasseres foran 3 Höstboballerina og 6 Åsasindy.

V64-3 : 3 Xanthis De Roi – Debuterte for en av de mest lovende trenerne i Sverige sist, og det ble enkelt direkte for Daniel Wäjersten. Dette er en traver som har MYE inne, og det skal bli svært spennende å følge den for Wäjersten. Har en billig oppgave foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot den. ALL IN!

V64-4 : 8 Troll Prinsen – Har enormt mye inne, og det skal bli spennende å se den etter at vintertreningen er gjort unna. Vi tror bestemt at den ikke står tilbake for noen i dette feltet, og kusken er dessuten flink på de «kalde». Må ha en stor sjanse om den går feilfritt, og dette er en klar tipsener for oss. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 11 Donners AM – Er i toppform, og blir hardt betrodd i kveld. Gikk sterkt etter startgalopp sist, og på klokken stod det 10 s 800m. Møter ikke veldig hard motstand her, og den har naturligvis en fin sjanse å runde. Det man dog skal være litt OBS på er at den har vært «TOPPET» de siste gangene, og det er den neppe i kveld. Vi ser det dessuten gang på gang at å hente tillegg aldri er enkelt. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.

V64-6 : 2 Hägern T.H. – Likte vi etter pause sist, og den så klart forbedret ut etter oppholdet. Fikk ryggen på Torpa Olea, og fulgte den helt hjem. Kom til mål med krefter igjen, og da må man huske på at den travet 25,0/2140ma. Kan fort være forbedret til denne oppgaven, den står riktig til på strek, og skal helt klart tas på alvor i et løp som dette. Slår til som en ordentlig frekkis?

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.