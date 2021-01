Lekker V64-kveld på Åby

Vår beste banker var faktisk kun et 2-valg når vi la ut tipsene! Mulig storskrell som varslet form sist! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V64-vurderinger?

Det er nesten som vanlig spennende på Åby, og i kveldens omgang går vi for en banker i monteløpet. 15 Sebastian Hall (V64-4) har vært knallgod i denne stilarten, rytteren er best, og fra et nydelig spor i volten ser det meste veldig riktig ut på forhånd. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Zaffiro Jet – Har vært veldig fin i regi Bo Westergaard, og sist ble den altså sittende bom fast som fulltanket. Er ekstremt kjapp fra start, og det vil overraske oss om ikke dette blir den tidlige tethesten. Har vært best skoløs for Bo, og det er derfor et usikkerhetsmoment på hvordan den vil takle å gå med sko på alle fire. Håndterer den det på en OK måte, ja, da må sjansene være store, og favoritten er motivert. Talentet Nicklas Korfitsen kjører, og hesten er dermed i de beste hender.

V64-2 : 6 O.M. Entertainyou – Her blir 10 Spencer Bob hardt betrodd, men denne imponerte ingen sist, og vi kjøper ikke helt at den skal være så hardt betrodd. Vi prøver oss heller med en fra dypet, og det skal bli spennende å se Østre opp bak vår ide. Det er nemlig et voldsomt kuskepluss. O.M. Entertainyou var med på en luftig åpning sist (12,7 f 1000m), før det ble tredje innvendig. Hadde ikke mye igjen på oppløpet, men den satt fast, så litt krefter var det nok igjen. Nå passer distansen bedre, kusken er god, og motstanden er også den riktige. Skreller?

V64-3 : 7 Rexine – Var aldeles for hissig sist, og feilet seg bort før bilen slapp feltet. Gangen før var den meget god når den vant fra tet på en god tid. Er en herdet hoppe som vi holder høyt i grunnlaget. Her er det ikke veldig hardt i mot, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være gode. Motivert favoritt som trolig vinner dette ganske enkelt om alt går riktig for seg.

V64-4 : 15 Sebastian Hall – To hester får mye spill på seg, men her må vi bare tro MYE på Sebastian Hall. Gjør bare gode løp under sal, og var knallgod i nederlaget sist. Solgte seg da ganske dyrt mot en såpass god hest som Galactica, og hadde man plassert den inn i dette feltet, ja, da hadde den hatt 80% av innsatsene på seg. Sebastian Hall hadde kun 30% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips, og det tar vi i mot med takk. MÅ BARE PRØVES HER!

V64-5 : 2 Enforalle P. – Feilet sist, men det var kusken sin feil, og det er ingen fare med formen. Så nemlig ordentlig bra ut for dagen. Har veldig mye inne, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og skal stå først på ranken. Fisker man litt på dypet her så se opp for 7 Eye In The Sky. Dette er en hest med flott grunnkapasitet, og den fikk aldri sjansen etter pause sist. Kan fort være ytterligere forbedret, og dermed skrellaktuell i et løp som dette. OBS!

V64-6 : 10 Ericano – Et spennende stayerløp avrunder kveldens V64-omgang, og her må vi bare prøve oss med en tøffing fra Danmark. Ericano solgte seg dyrt etter å ha fått mye press underveis nest sist, og da var altså distansen 3180mv. Sist satt den i tredje utvendig, og avsluttet ordentlig bra når lukene kom mot oppløpet. Meget gode Even Steven vant det løpet. Her er motstanden passende, distansen er den riktige, og sjansene burde være gode. SPILLES!

