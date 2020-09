Lekker V64-omgang fra Halmstad

Bankeren var helt lysende sist! Storfavoritten blir utfordret av en godbit som får på seg en BIKE for første gang! Du blir vel med oss i jakten på V64-cashen?

Halmstad byr på en helt strålende V64-omgang denne kvelden, og her blir det både stor sport og et stort spill. HallandMästaren skal kjøres, og her kan vinneren kvittere ut hele 125 000 ved seier. 2 Stoletheshow dukker opp i dette løpet, og leverer den samme innsats som sist, ja, da ser vi ikke hvordan den skal tape et løp som dette. Vi tror HARDT på tidlig tet og slutt! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 8 Karibean Dreams – Innledningsløpet er ÅPENT, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Vi prøver oss med en fra dypet her, og Karibean Dreams er slett ingen dum hoppe. Feilet fra seg en god premie etter pause nest sist, mens den spurtet solid til tredje sist. Pleier å ha en giftig speed når den får gå med i rygger, og får bare Anders Christiansson til styringen, ja, da burde denne dukke opp helt i fremste rekke. A-GRUPPEN dobles opp med 10 Digital Crunch som har en perfekt oppgave grunnlagsmessig, og som fra et nydelig spor kan få en fin start. På ren kapasitet er den dessuten god nok i massevis.

V64-2 : 1 Bravo Santana – Har smellfine betingelser foran seg i kveld, og vi er inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Var riktignok ikke på topp sist, men ble da kjørt av en svak kusk på en helt elendig bane. Gangen før var den klart godkjent mot hester som Brother Bill/Aetos Kronos. Møter ikke noen i nærheten av et slikt kaliber her. Er brennkvikk fra start, den blir solid kuskeplusset, og her må man rett og slett være på vakt. MÅ BARE PRØVES MED DRØMMEBETINGELSER!

V64-3 : 8 Jambers – Skuffet som storfavoritt sist, mens den avsluttet meget sterkt via femtesporet mot oppløpet nest sist. Har nå kommet inn på stallen til Engwerda (35% seire i 2020 / 28% seire i 2019 / 46% seire i 2018), og ingen skal bli overrasket om vi får se en meget solid utgave av Jambers etter pause. Motstanden skremmer ingen, og den burde være spennende direkte. SPILLES!

V64-4 : 5 Dream Night Palema – (denne ble strøket mandag) Sitter tidlig i tet, og siden er dette hesten å slå? Har vært klart bra etter pause, og har virkelig funnet formen nå. Vant sprettlett fra tet på en dårlig bane sist, og tiden må sees i lys av det. Følger bilen fra start, og fra eventuelt tidlig tet på en lynrask bane kan ikke denne bli spesielt enkel å ha med å gjøre. Vår tipsener selv om det er tøffere i mot.

V64-5 : 7 Custom Cheval – Var STOR i nederlaget mot High Flyer i kriteriet, og vi hadde faktisk 11,7 s 1000m på klokken. Det man dog skal være litt klar over er at hester blir satt MAKS opp til slike storløp, og kan derfor få en formdupp etterpå. Custom Cheval blir ekstremt hardt betrodd her, og kan naturligvis vinne et løp som dette. Vi nøyer oss dog med å sette den knepent foran 9 Hulken Sisu som vi holder HØYT! Husk på at Hulken Sisu ikke var mye slått av kanonen Elegant Ima tredje sist, og da viste klokken 10,6 s 800m. I kveld blir det på med en BIKE for første gang, den får opp knallgode Rick Ebbinge, og viser den bare litt form, ja, da er den mer enn god nok i et løp som dette.

V64-6 : 2 Stoletheshow – Er vår beste banker i kveld. Har ganske overraskende utviklet seg MYE i en alder av 5-år, og løpet som den gjorde sist var aldeles ellevilt! Fikk 4 Zarenne Fas tidlig over seg, og man passerte altså på 05,7/08,7. Zarenne Fas trakk seg MYE, men det gjorde ikke Stoletheshow. Holdt rett og slett enormt bra, men ble spurtet ned av Missle Hill helt oppunder mål. Fra dette sporet blir det normalt gratis tet, og vi blir fakta overrasket om noen vil trykke opp en veldig fart underveis. Lar seg rett og slett ikke fange fra tet? VI BANKER!